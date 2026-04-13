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Economia

Previdência anuncia Ana Cristina Silveira, servidora do INSS, como nova presidente do órgão

Ela ficará no lugar de Gilberto Waller, que ficou por 11 meses à frente do órgão

Estadão Conteúdo
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Servidora de carreira do INSS há mais de 20 anos, Ana Cristina têm agora a missão de acelerar a fila de benefícios (Divulgação / Ministério da Previdência)

O Ministério da Previdência Social anunciou nesta segunda-feira, 13, que Ana Cristina Silveira assume a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no lugar de Gilberto Waller, que ficou 11 meses no cargo. Segundo a Pasta, Silveira é servidora de carreira do órgão há mais de 20 anos e chega com a missão de acelerar a fila de benefícios, simplificar processos e melhorar o atendimento no órgão.

A escolha de uma servidora com visão sistêmica - que compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal - marca um novo momento para o Instituto, focado na redução do tempo de espera e qualidade do atendimento aos segurados.

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"Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás", disse o ministro Wolney Queiroz.

Ele apontou que a nomeação dela é colocar o INSS nas mãos dos servidores e dá mais visibilidade para mulheres.

"Sua nomeação também entrega o comando do Instituto nas mãos de seus próprios servidores. Tenho a alegria ainda de anunciar mais uma mulher para a alta cúpula do órgão, que já tem quatro diretoras", completou o ministro.

Waller assumiu o INSS depois do pedido de demissão de Alessandro Stefanutto, que saiu em meio a uma ordem judicial que decretou seu afastamento do cargo.

O então presidente do órgão enfrentava investigação por conta da fraude bilionária de descontos indevidos de beneficiários do INSS, que virou alvo inclusive de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso.

Waller comandou o processo de ressarcimento dos afetados pela fraude, chegando a ressarcir R$ 2,959 bilhões a 4,3 milhões de pessoas, segundo os dados mais recentes.

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