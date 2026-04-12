Até agora, nada vincula Lulinha a desvio de recursos do INSS, diz Edinho Silva

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, voltou a afirmar neste domingo, 12, que o filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, não tem relação alguma com descontos indevidos de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Foi o presidente Lula que pediu para se apurar todas as denúncias no caso do INSS. Até agora, nada vincula a Lulinha a desvio de recursos do INSS. Quebraram sigilo, investigaram e nada o vincula aos desvios de recursos, mas ele é o filho do presidente da República e acaba pagando o preço por isso", afirmou durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band.

As investigações citadas envolvem suspeitas de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, tema que tem sido alvo de apuração por órgãos de controle e pelo Congresso Nacional.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS foi criada para investigar o caso. A quebra de sigilo mencionada por Edinho refere-se a medidas autorizadas no âmbito das investigações, que permitem o acesso a dados bancários e fiscais para verificar o envolvimento do Lulinha nas fraudes.

O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), apresentou um relatório pedindo que Lulinha fosse indiciado, mas o texto foi rejeitado em votação pelos integrantes da comissão.