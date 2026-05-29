Pará vai receber Infovia, infraestutura de conectividade, do Ministério das Comunicações 

Na próxima segunda-feira (1º), o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, vai entregar, em Macapá (AP), a Infovia 03, iniciativa estratégica do Governo Federal voltada à ampliação da infraestrutura de conectividade na Amazônia Legal. O projeto quer aumentar a velocidade da internet no Amapá e vai também chegar a municípios do Pará, conforme afirmou o próprio ministro, nesta sexta-feira (29).

"A Infovia 03 representa um avanço histórico para a conectividade da Amazônia e, especialmente, para o Pará, que tem um papel estratégico dentro do programa Norte Conectado. Estamos falando de uma infraestrutura moderna que liga Belém a Macapá por quase 800 quilômetros de fibra óptica instalados no leito dos rios amazônicos, fortalecendo a integração digital da região e ampliando o acesso à internet de alta capacidade”, disse Siqueira Filho.

Ele observou que as infovias devem transformar o cenário das telecomunicações no Norte do país “porque cria uma nova rota de transmissão de dados, aumenta a estabilidade das redes e leva mais capacidade de conectividade para municípios que durante muitos anos enfrentaram limitações de acesso à internet”.

Conforme o ministro, “o Pará é fundamental nesse processo porque funciona como um grande eixo de distribuição da conectividade amazônica. A partir dessa nova estrutura, conseguimos ampliar o alcance da infraestrutura digital para diversas localidades do estado e fortalecer toda a rede regional de telecomunicações”.

Municípios paraenses beneficiados

O ministro das Comunicações afirmou que além de Belém, a Infovia 03 beneficia diretamente municípios do arquipélago do Marajó e de outras regiões do Pará, como Afuá, Breves, Curralinho e Ponta de Pedras, localidades que historicamente enfrentaram grandes desafios de conectividade por conta das características geográficas da Amazônia.

“Muitas dessas cidades dependiam de conexões limitadas, principalmente via rádio ou satélite, o que impactava diretamente a qualidade da internet, a estabilidade do sinal e até mesmo o funcionamento de serviços essenciais. Em períodos de chuva, por exemplo, as falhas de conexão eram frequentes e afetavam desde escolas e hospitais até o comércio local e os serviços públicos”.

Ele também disse que “com a chegada da fibra óptica subfluvial, essas localidades passam a contar com uma infraestrutura muito mais moderna, robusta e preparada para suportar o crescimento da demanda digital da população. Isso significa internet mais rápida, mais estável e com maior capacidade de transmissão de dados”.

Impactos vão além da tecnologia

De acordo com o ministro das Comunicações, em municípios do Marajó, por exemplo, a conectividade pode representar uma transformação social importante. “Uma escola conectada consegue acessar plataformas educacionais e ampliar oportunidades para estudantes e professores. Uma unidade de saúde consegue utilizar telemedicina e integrar atendimentos especializados. Pequenos empreendedores, pescadores, comerciantes e produtores locais passam a ter mais condições de acessar mercados digitais, serviços bancários e ferramentas de negócios”, afirmou.

Outro ponto fundamental é que essa nova estrutura fortalece a integração regional do Pará. “A conectividade reduz distâncias, aproxima serviços e cria novas possibilidades de desenvolvimento econômico e social para municípios que durante muito tempo conviveram com limitações de infraestrutura. Ou seja, estamos falando de uma infraestrutura que não apenas melhora a internet, mas que ajuda a ampliar cidadania, inclusão digital e oportunidades para milhares de famílias paraenses”.

Sobre o planejamento para o projeto que chama atenção também pelo modelo sustentável de implantação, Frederico Filho afirmou que “a sustentabilidade foi tratada como um eixo central desde a concepção do Norte Conectado e da Infovia 03. Estamos falando de um projeto que precisava responder a um grande desafio: como levar infraestrutura digital moderna para a Amazônia sem repetir modelos tradicionais que geram impactos ambientais significativos”.

“Por isso, optamos por uma solução inovadora e adaptada à realidade amazônica: a instalação de cabos de fibra óptica subfluviais diretamente no leito dos rios da região. Em vez de abrir estradas, derrubar árvores ou construir grandes corredores terrestres de infraestrutura, utilizamos os próprios rios amazônicos como caminho natural da conectividade.”

Modelo reduz impactos ambientais da obra

O Ministério das Comunicações enfatiza que para a implantação do projeto não há necessidade de abertura de clareiras na floresta, instalação de torres em áreas preservadas ou supressão vegetal em larga escala. A tecnologia permite levar conectividade preservando a floresta em pé.

O Norte Conectado, diz o ministro, deverá preservar cerca de 68 milhões de árvores justamente por utilizar esse modelo subaquático de implantação. “Isso demonstra que é possível promover desenvolvimento tecnológico, inclusão digital e infraestrutura estratégica sem abrir mão da proteção ambiental”.

“Outro aspecto importante é a sustentabilidade econômica da iniciativa. O projeto foi estruturado em modelo de operador neutro e compartilhamento de infraestrutura, permitindo que empresas privadas e provedores regionais utilizem a rede. Isso estimula concorrência, reduz custos operacionais e garante maior eficiência para expansão da conectividade na região.”

Sobre o papel do Pará na expansão da infraestrutura digital da Amazônia nos próximos anos, o ministro afirmou: “O Pará ocupa uma posição central dentro da estratégia de conectividade da Amazônia e tende a se consolidar como um dos principais hubs de infraestrutura digital da Região Norte nos próximos anos. Isso acontece tanto pela dimensão territorial e econômica do estado quanto pela sua localização estratégica dentro da malha de telecomunicações amazônica”.

“Belém, por exemplo, já funciona como uma importante porta de entrada da conectividade na região e ganha ainda mais relevância com a expansão das infovias do programa Norte Conectado. A capital paraense passa a exercer um papel fundamental na distribuição de tráfego de dados para diversos municípios da Amazônia, fortalecendo a integração digital regional”.

Frederico também acrescentou: “Mas esse movimento vai muito além da conectividade doméstica. O Pará reúne condições muito favoráveis para atrair investimentos em infraestrutura tecnológica, cabos submarinos, serviços digitais, inovação e economia conectada. O fortalecimento da rede óptica amazônica cria um ambiente mais seguro e competitivo para novos empreendimentos tecnológicos na região”.

“Além disso, o estado terá um papel decisivo em áreas estratégicas para o futuro do país, como transformação digital, bioeconomia, pesquisa científica, monitoramento ambiental e educação conectada. Uma infraestrutura robusta de telecomunicações é essencial para sustentar todos esses avanços”.

Serviço:

Na segunda-feira (1º), em Macapá (AP), o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho visita à Escola Conectada

Horário: 8h

Local: Escola Estadual Dom Aristides Piovano - Av. Henrique Galúcio, 1840, Centro, Macapá/AP

Cerimônia de entrega da Infovia 03

Horário: 10h

Local: Batalhão da Fazendinha - Avenida Serra Rio, S/N - Fazendinha - Macapá/AP