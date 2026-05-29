Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Rede pede que STF suspenda mudanças na Lei da Ficha Limpa até conclusão de julgamento

Estadão Conteúdo

A Rede Sustentabilidade solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão imediata das alterações promovidas pelo Congresso Nacional na Lei da Ficha Limpa até que a Corte conclua o julgamento sobre a validade das novas regras para os processos eleitorais.

O pedido foi apresentado após o ministro Gilmar Mendes pedir vista do processo nesta quinta-feira, 28, o que interrompe a análise por até 90 dias, e endereçado à relatora, ministra Cármen Lúcia. A legenda pede que, caso ela não queira decidir sobre a suspensão de forma monocrática, leve o caso com urgência para apreciação do plenário.

O objetivo, diz o documento, é "impedir que o regime jurídico já qualificado pela Relatoria como potencialmente incompatível com a Constituição continue produzindo efeitos durante a fase mais sensível da preparação das eleições gerais de 2026".

A ação no STF é movida pela Rede e discute uma lei complementar aprovada pelo Congresso no ano passado, que modificou a contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa.

Pela nova regra, o período passou a ser contado a partir da condenação, e não mais após o cumprimento da pena, o que reduz o tempo em que políticos condenados ficam impedidos de disputar eleições.

Na petição, a Rede argumenta que a indefinição sobre a validade das mudanças na lei pode gerar dúvidas sobre quem são os candidatos aptos a participar do pleito.

"Quando as convenções ocorrerem, os partidos precisarão saber quem pode concorrer. Quando os registros forem protocolados, a Justiça Eleitoral precisará saber quais causas de inelegibilidade efetivamente subsistem. Quando os eleitores forem chamados a escolher seus representantes, a definição constitucional da matéria já precisará estar estabilizada?", afirma o documento.

Antes do pedido de vista de Gilmar Mendes, os ministros Cármen Lúcia e Luiz Fux haviam votado pela inconstitucionalidade das mudanças na Ficha Limpa. Para a relatora, a alteração do prazo de inelegibilidade "esvazia a proteção constitucional à probidade administrativa e à moralidade", "desguarnecendo o eleitor da salvaguarda da lisura das candidaturas apresentadas".

Ela afirma ainda que a nova norma "importaria em impunidade ou anistia", prejudicando o processo eleitoral.

Inac ressalta urgência de decisão

Nesta sexta-feira, o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) divulgou nota em que manifesta preocupação com o adiamento do julgamento causado pelo pedido de vista. Anteriormente, a organização já havia pedido que os demais ministros acompanhassem o voto da relatora sobre o tema.

"A interrupção do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal cria um grave cenário de insegurança jurídica e pode permitir que candidatos enquadrados como ficha suja disputem as próximas eleições, esvaziando uma das maiores conquistas da sociedade brasileira no combate à corrupção", diz a nota.

"O retardamento do julgamento atravanca a definição constitucional necessária para proteger a integridade do próximo processo eleitoral, especialmente porque estamos há 4 meses. Não temos mais tempo. O julgamento deve ser urgente e imediato", afirma Roberto Livianu, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Inac, via comunicado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LEI DA FICHA LIMPA

MUDANÇAS

STF

Rede
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula: Por que o Nordeste tem que ser tratado como região de gente inferior?

29.05.26 21h04

Economia

Pará vai receber Infovia, infraestutura de conectividade, do Ministério das Comunicações 

Iniciativa começa pelo Amapá com a entrega da Infovia 03 pelo ministro pelo Frederico de Siqueira Filho, nesta segunda-feira (1º)

29.05.26 20h08

STF derruba decisão que obrigava Rede Gazeta a alterar reportagens sobre dentistas indiciados

29.05.26 20h03

Rede pede que STF suspenda mudanças na Lei da Ficha Limpa até conclusão de julgamento

29.05.26 19h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

PROJETO DA CÂMARA

Deputados federais do Pará defendem redução da Flona do Jamanxim aprovada pela Câmara

Projeto aprovado integra pacote ruralista, reduz área de proteção ambiental no sudoeste do Pará e divide debate entre preservação e regularização fundiária

24.05.26 7h30

POLÍTICA

Eu não queria, mas vai acontecer impeachment se eu chegar à Presidência, diz caiado sobre STF

As declarações foram feitas ao longo de participação no encontro de presidenciáveis promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil)

25.05.26 11h06

Política

Prefeitura de Belém tem nota zero em transparência nacional de remuneração dos servidores

Capital paraense está no ranking da piores cidades avaliadas pelo não cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI)

26.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda