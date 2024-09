MEC lança cursos de idiomas online e gratuitos; saiba como participar

Se você está em busca de aprender um novo idioma, o Ministério da Educação (MEC) oferece uma oportunidade imperdível. A plataforma Aprenda Mais disponibilizou cursos gratuitos de inglês e espanhol, voltados tanto para estudantes do ensino médio e superior quanto para o público em geral. As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2024 e as formações podem ser concluídas até 31 de janeiro de 2025.

Como funcionam os cursos?

As aulas são totalmente on-line e auto-instrucionais, ou seja, não possuem tutoria, permitindo que os alunos avancem conforme seu próprio ritmo. Cada curso tem uma carga horária de 30 horas.

Cursos de inglês

Os cursos de inglês estão organizados em diferentes níveis, cada um com conteúdos específicos. No Inglês 1, por exemplo, os alunos aprenderão como se apresentar, além de tópicos sobre localização no tempo e espaço. Já no Inglês 13, o conteúdo explora vocabulários mais avançados, como termos relacionados à música, televisão e hábitos saudáveis, além de regras gramaticais envolvendo condicionais e o uso de "would" e "could".

VEJA MAIS

Cursos de espanhol

Assim como os de inglês, os cursos de espanhol são divididos em níveis. O Espanhol 1 cobre tópicos básicos como saudações, despedidas, o alfabeto e pronomes pessoais. Já no Espanhol 10, os alunos aprenderão a pedir informações e trabalhar com pronomes, adjetivos e graus de comparação.

Além disso, há um curso específico para quem deseja usar o espanhol em situações mais formais: o "Espanhol para Eventos" que ensina o vocabulário relacionado a eventos, corpo humano e comportamentos adequados em locais públicos.

Mais oportunidades na plataforma

A "Aprenda Mais" também oferece cursos rápidos de qualificação em áreas como Ambiente e Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas, e mais. A plataforma já superou a marca de 1,6 milhão de matrículas, consolidando-se como uma ferramenta valiosa para quem busca capacitação profissional e pessoal.

Esta iniciativa é realizada pelo MEC em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

Para saber mais e se inscrever, basta acessar o site da Plataforma Aprenda Mais. Não perca essa chance de aprimorar seus conhecimentos e ampliar suas oportunidades!