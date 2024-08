Programa que oferece cursos gratuitos gera trabalho e renda para mulheres em Belém

Em Belém, o programa municipal Donas de Si tem transformado a vida de milhares de mulheres, gerando renda e promovendo independência financeira por meio de cursos gratuitos. Até junho de 2024, no total, 3.147 mulheres foram beneficiadas. A iniciativa, lançada em 2021, tem o objetivo de formar e qualificar mulheres em diversas áreas, como cozinha, informática e costura. Realizado pelo Banco do Povo, o programa também busca estimular empreendimentos coletivos e garantir o acompanhamento necessário para que os negócios sejam bem-sucedidos. Hoje, muitas dessas mulheres já possuem seus próprios negócios, como ateliês de costura, ou produzem produtos premiados nacionalmente.

"Ao dar a essas mulheres uma nova perspectiva de vida, tirando-as de suas casas e dos serviços domésticos para serem inseridas no mercado de trabalho, elas ganham a possibilidade de uma emancipação humana e social. Assim, a sociedade e economia da Grande Belém é impactada positivamente pela ocupação de espaços e diversificação do próprio mercado de trabalho", avalia Sandra Cruz, coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém.

Inicialmente, o programa era voltado a mães provedoras do lar, especialmente as beneficiárias do Bora Belém e outros programas de assistência social. A partir de 2022, outros grupos vulneráveis foram alcançados, como mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas LGBTI+, indígenas e familiares de internos do sistema prisional. Sandra Cruz também compartilha que um dos principais desafios enfrentados pelo programa é descentralizar a oferta de cursos para que sejam oferecidas oportunidades nos distritos e nas ilhas, alcançando assim mais pessoas com a possibilidade de profissionalização.

Para medir o sucesso do Donas de Si e acompanhar a evolução das participantes após a conclusão dos cursos, foi criado o Mapa da Felicidade. Este mapa, acessível digitalmente, permite o acompanhamento dos dados quantitativos dos bairros e gêneros específicos atingidos. Além disso, os grupos de WhatsApp proporcionam acompanhamento durante e após os cursos, criando um vínculo que vai além do institucional com os alunos e encaminhando-os para outros serviços da prefeitura, como o Crédito Solidário ou a Fundação Papa João XIII.



A coordenadora-geral reflete que a comunidade pode ajudar as mulheres beneficiadas pela iniciativa pelo consumo e divulgação dos produtos que elas produzem. Além disso, a organização voluntária de eventos que lhes dê visibilidade também é uma alternativa de apoio.

Serviço

A coordenadoria do Banco do Povo de Belém informa que, no momento, não há novos cursos sendo ofertados. Entretanto, há cursos em andamento com vagas remanescentes disponíveis. Estes cursos, realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), incluem: encanador instalador predial; modelagem para uniformes; e técnicas de costura, consertos e ajustes.

Os cursos listados acima terão início na segunda-feira, 12 de agosto. Os interessados podem realizar a matrícula na sede do Banco do Povo até a próxima quarta-feira, 7 de agosto, observando os critérios descritos e a documentação exigida. Em breve, será publicada uma nota de utilidade pública sobre o assunto.

Endereço: Avenida Nazaré, nº 699, esquina com a Tv. Quintino Bocaiúva. Bairro Nazaré - Belém.

Em Belém, sonho de qualificação para barista foi garantindo a partir de curso para mulheres

Motivada pelo sonho de abrir seu próprio negócio na capital paraense, Edienne Pascoal, de 50 anos, buscou a formação no curso de barista, que é o profissional responsável pela preparação de cafés, chás e outras bebidas quentes. Ela relata que, em abril de 2024, iniciou o curso oferecido pelo programa Donas de Si, após ter visto uma reportagem sobre o programa municipal transmitida pelo Grupo Liberal. A partir dos conhecimentos adquiridos pela formação no curso, junto aos anos de experiência como confeiteira, a empreendedora está prestes a inaugurar a cafeteria e confeitaria "Du e Su".

Edienne compartilha que o curso de barista foi essencial para que ela aprendesse verdadeiramente sobre o mundo dos cafés, com orientações sobre como atuar profissionalmente na área e como empreender nesse segmento. "O professor nos ofereceu um conteúdo muito rico, até mesmo nos ensinando sobre como começar um sonho com poucos recursos. A experiência foi maravilhosa, foram vários momentos marcantes, porém o melhor foi quando fomos levadas a uma empresa e tivemos quatro horas de um grande aprendizado, que foi além do prometido. Aprendemos sobre torrefação de cafés e outras coisas a mais", relembra.

A empreendedora relata que teve que se dedicar intensamente ao curso enquanto conciliava as demandas das clientes da confeitaria. Muitas vezes, trabalhava até tarde da noite, enfrentando o sono e o cansaço, para, no dia seguinte, poder frequentar as aulas. Como estratégia, ela deixava as encomendas adiantadas para prepará-las e entregá-las com eficiência. No entanto, ela reflete que todo o esforço valeu a pena e foi gratificante.

Para a barista, o programa Donas de Si significa acreditar no potencial de mulheres que estão na busca de conhecimento e melhoria de vida. "Eu amo mulheres que buscam sua independência financeira e que buscam empreender. Esse incentivo nos trouxe amor próprio, vi colegas saindo desse curso acreditando em si mesmas. Minha mensagem para outras mulheres é que sonhar é bom e realizar o sonho é melhor ainda. Aproveitem esse programa que traz conhecimento e abre portas. Vá e frente e não pare só aí", incentiva.

Ela acredita que a combinação dos conhecimentos adquiridos sobre café com a experiência em confeitaria será um grande sucesso. Edienne pretende inovar o mercado da área, oferecendo aos paraenses o prazer de saborear um excelente café gelado e explorando combinações com frutas regionais de fornecedores locais. Apesar dos obstáculos enfrentados, ela segue confiante no planejamento e na abertura do novo negócio. A confeiteira conta com uma base sólida de clientes, que pretende expandir por meio da divulgação nas redes sociais. Investindo em produtos inovadores e de alta qualidade, ela espera que sua marca ganhe reconhecimento e se expanda. No início de sua jornada, Edienne imagina um futuro promissor, com planos de abrir filiais e, eventualmente, formar mulheres no mercado de café e confeitaria.