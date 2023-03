Marcas autorais se unem em feira criativa na Campina neste domingo (12)

Foi com o objetivo de unir forças para resistir no mercado, que oito pequenas marcas se reuniram para realizar uma feira criativa no bairro da Campina, em Belém, neste domingo (12). São produtos diversos, incluindo roupas de estamparia autoral, artesanatos, acessórios, papelaria, doces e bebidas e petiscos, de empreendimentos com e sem loja física da capital paraense.

Fernando Galvão é publicitário, proprietário da marca de roupas de estamparia autoral Use Bôta e do Mironga Bar e organizador da iniciativa. Ele conta que a ideia surgiu a partir do momento em que percebeu que a colaboração pode ser o caminho para fortalecer economia, networking e obter novos consumidores para cada empreendimento envolvido.

“Acredito que o futuro é colaborativo! Os aluguéis de Belém estão cada vez mais caros e se tornando inviável para marcas como a nossa, feita por gente que empreende com a cara e a coragem e sonhos. Dessa forma, é importante que mais empresas, que tenham espaço físico, fortaleçam a galera que não tem, para gerar mais economia e parcerias entre nós”, conta.

Além da Use Bôta, participarão da feira criativa as marcas Mironga Bar, Dengo Papelaria Criativa, Oasis Artesanato, Plur Acessórios, Biomarajoara, Afro Queen Store e Monteiro Lopes da Uanda. O evento colaborativo será realizado no Mironga Bar, localizado na rua Caetano Rufino, nº 77 - Campina. O local oferecerá descontos na bebida alcoólica e venda de acarajés a R$ 15.

“Com essa primeira edição da feira, a gente espera atingir pessoas que compram e consomem de empresas locais. Além disso, estamos nos organizando para realizar eventos colaborativos quinzenalmente, sempre buscando agregar mais marcas, que tenham a mesma visão de união”, finaliza Fernando.

Serviço

Feira criativa no bairro da Campina

Domingo (12), a partir das 11h

Rua Caetano Rufino, nº 77 - Campina

Entrada gratuita

Marcas participantes:

@mirongabar

@usebota

@dengo.papelariacriativa

@afroqueen_store

@biomarajoara

@pluracessorios

@monteirolopesdauanda

@oasisartesanato