Manutenção: entenda a diferença de custo entre veículos elétricos e movidos a gasolina

Que a economia é uma vantagem imediata dos veículos elétricos quanto à locomoção, muitos já sabem, mas há também outras informações importantes sobre os custos de manutenção desses automóveis. De acordo com o vendedor Jair Rodrigues, de 39 anos, o modelo de carro híbrido – roda com energia elétrica e combustível – que ele comercializa na loja onde trabalha em Belém, atualmente, não apresenta diferença de manutenção de peças para o mesmo veículo movido à combustão (gasolina ou diesel), porém, o prejuízo pode ser grande se a bateria do carro der problema.

“A vantagem é que a garantia da bateria do carro elétrico é, em média, de 10 anos, mas o valor dessa bateria é de quase 50% do valor do carro. Então ele é de 30 a 40% mais caro justamente porque a bateria é caríssima. Por exemplo, a garantia de uma bateria de um carro movido à combustão normal é de três a cinco anos”, explica. Jair lembra uma situação com um carro híbrido que a bateria foi danificada e, para recuperar o veículo, foi preciso trocá-la. O valor de uma nova representava cerca de 70% do valor do carro. “Mandaram para a concessionaria e só a bateria foi quase R$ 80 mil. Mas a garantia é extensa por ser elétrico, e cobriu”, detalhou.

O vendedor também comenta que a revisão de um carro movido à gasolina ou diesel é feita de acordo com os quilômetros rodados, enquanto o veículo híbrido depende da bateria. “Com 10 mil quilômetros rodados, 20, 30, 40 mil, vão dando manutenção, no híbrido levam em conta a bateria”, diz. Em Belém

Jair também conta que há veículos híbridos que rodam com duas baterias. “Mas tem um custo-benefício. Você paga mais caro no carro, mas tem economia. Esse suv (modelo utilitário derivado da caminhonete, mas com maior conforto interior) que nós temos, que é híbrido, consegue fazer de 20 a 23 quilômetros por litro, enquanto o mesmo veículo movido apenas à gasolina ou diesel roda cinco a sete quilômetros”, afirmou. A redução nos custos de quem utiliza o carro chega a 141%, levando em conta o litro da gasolina custar R$ 5,99. O valor de uma bateria de carro híbrido varia de acordo com a fabricante, podendo custar de 50 a 70% do valor do veículo.

Como é a manutenção para motos e bicicletas elétricas?

A principal diferença entre bicicletas e motos elétricas para as que são movidas a combustão está, também, na economia de gastos na locomoção. Já a manutenção não é tão barata, e o problema mais frequente está com as baterias, no caso, o não uso delas. “O problema hoje maior é mais pela falta de uso do que pelo uso. Na pandemia, no auge do lockdown, que todo mundo ficou quase três meses sem usar, tentaram colocar para carregar e não carregava, mas uma manutenção básica resolve”, pontua o dono de uma loja de veículos automotores e elétricos, Roberto Melo, de 45 anos. “Sem usar, recomendamos que dê uma carga de pelo menos uma vez ao mês”, detalha.

Robeto reforça que, para cada modelo, existe uma situação específica no que se refere à bateria, e o custo mínimo de uma nova, dependendo do modelo, é R$ 500, e o máximo R$ 1.900. Para ele, uma das vantagens dos veículos elétricos é quanto ao tempo médico de revisão. De acordo com Roberto, pode ser de um dia. “Depende, claro, do problema, mas a média é entregar o veículo de manhã e receber no final da tarde”, ressalta.

O empresário também explica que outro problema comum é o afrouxamento das peças, devido à quantidade de buracos na cidade. Mas também com uma revisão básica, que custa, em média, R$ 120, pode ser resolvido. “Tirando isso, os problemas podem ser nos pneus ou nas pastilhas de freio. Agora claro, compensa. Bicicletas e motos rodam 50 km com apenas uma carga de bateria, e usando a energia em casa custa em torno de R$ 3” finaliza.

A bióloga Caroline Resque, de 33 anos, conta que decidiu comprar a moto para economizar em pequenos trajetos, como para a academia e supermercado. O custo é de uma carga semanal no veículo, utilizando a energia elétrica de casa. “Ela roda 45 quilômetros com a carga completa e 60 quilômetros de autonomia no caso de velocidade. E eu carrego ela uma vez por semana na tomada mesmo. Para gasto lugares próximos eu não gasto com gasolina”, conclui.

Infográfico

Custos e manutenção de bicicletas e motocicletas elétricas