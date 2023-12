Mangueirão recebe 6ª edição da Mega Auto Feirão até domingo (10)

Quem deseja terminar o ano com um carro novo pode aproveitar as ofertas disponíveis na 6ª edição da Mega Auto Feirão, que ocorre no estacionamento A do Mangueirão, até o próximo domingo (10), das 9h às 21h. O evento tem a presença de 22 lojas de carros e duas lojas de motos, com ofertas válidas somente no durante o feirão.

O coordenador da Mega Auto Feirão, Mauro Cléber, afirma que o evento se destaca pelas oportunidades que oferece aos clientes, como vistoria veicular, simulação de financiamento bancário feita na hora, carência de 90 dias para pagamento da primeira parcela, além de uma infraestrutura completa para recepcionar os visitantes.

Público diversificado leva a veículos variados

Ele afirma que a feira recebe um público bem diversificado, por isso a cada edição tentam abarcar uma variedade de veículos expostos. “O público tem buscado carros mais populares, principalmente para trabalhar como motorista de aplicativo, mas também recebemos pessoas que são empreendedoras e que procuram por carros utilitários, ou seja, temos vários perfis de clientes dentro do feirão”, afirma o coordenador.

Nesta última edição do ano da Mega Auto Feirão, são apresentados 600 veículos, novos e seminovos, incluindo motocicletas, que têm se destacado entre os consumidores.

“A expectativa é de que a venda nesta edição seja maior que a do Hangar. Também é importante ressaltar que esse é o maior feirão do Norte pelo volume de carros, então, o cliente só sai sem carro se quiser, porque ele tem opção de escolher o que melhor se encaixa no seu perfil”, aponta Cléber.

Clientes aproveitam a oportunidade e fecham negócios

Cinthya Carmona, diretora comercial de uma das lojas presentes na feira, avalia que o primeiro dia de evento foi muito proveitoso, especialmente no período da manhã, e afirma que as expectativas são positivas para essa edição.

“Pela parte da manhã, o movimento foi melhor, dando uma acalmada pela tarde e à noite já conseguimos fechar um carro. A expectativa e otimismo são grandes, com o Natal se aproximando e com o número de carros bem maior que nas outras edições, a gente espera que o resultado seja mais uma vez um sucesso”, analisa Carmona.

Para Aldo Oliveira, presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Pará (Assovepa), as vendas neste mês devem superar as realizadas nas edições anteriores por conta do período de fim de ano.

“Isso tem muito a ver com o pagamento do 13º salário, com as viagens de fim de ano, então acaba sendo um bom mês. O feirão é muito importante para o consumidor final porque oferece várias opções de compra, além de movimentar muito o setor porque reúne as melhores lojas de carros de Belém”, destaca Oliveira.