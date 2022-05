Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) revelou que mais de um milhão de mães são chefes de domicílio no Pará. Com a proximidade da data que homenageia as matriarcas, comemorado no próximo domingo (8), o estudo aponta para um horizonte não tão agradável para as mulheres, que, por questões estruturais e sociais exercem, em milhões de lares, um trabalho difícil de garantir o sustento dos filhos, para além dos cuidados emocionais com seus filhos.

Por isso talvez seja a segunda melhor data do calendário de vendas do Comércio, ficando apenas atrás do Natal, já que os filhos buscam diversas formas de homenagear as matriarcas. O levantamento do Observatório do Trabalho do Estado do Pará é feito em parceria com o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

A análise é feita com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 4º trimestre do ano passado (Out-Dez/2021). Na região Norte, dos cerca de 5,5 milhões de domicílios, cerca de 2,6 milhões (aproximadamente 47,20%) eram chefiados por mulheres nesse período. Já no Pará, de um total de quase 2,6 milhões de lares, cerca de 1,1 milhão (45,96%) eram chefiados por mulheres.

Ainda de acordo com a pesquisa, dos sete estados que compõe o Norte do país, o território paraense é o que abriga maior número de mulheres à frente de residências. Já em Roraima, 83,9 mil eram chefiados por mulheres; no Tocantins, esse número de domicílios somava 524,6 mil; seguido pelo Amazonas, com 520,8 mil; e Acre, com 269,1 mil.

No comparativo com o mesmo período do ano anterior (outubro a dezembro de 2020), houve um crescimento de 6,41% nesse índice no Norte do país – em 2020, o total de mulheres que eram chefes de domicílios alcançava 2.449.734 pessoas. No caso do Pará, esse percentual aumentou 4,87% no mesmo período – no ano de 2020, o total de mulheres que eram chefes de domicílios alcançava 1.133.562.

Domicílios chefiados por mulheres – Região Norte

Outubro a dezembro de 2021

Região Norte – 2.606.906 (47,20%)

Amapá – 118.091 (41,17%)

Rondônia – 284.007 (44,55%)

Acre – 139.073 (46,88%)

Amazonas – 520.817 (47,28%)

Tocantins – 272.148 (49,06%)

Pará – 1.188.831 (45,96%)

Roraima – 83.939 (49,32%)