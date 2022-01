Mais de 90 mil empregos foram gerados em 2021 no Pará

O Pará registrou, em 2021, a geração de mais de 90 mil empregos diretos e indiretos, segundo informaram as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará (Sedop) e de Transportes (Setran).

Conforme detalhou a Sedop, foram investidos R$ 2 bilhões em mais de 171 de obras e serviços nas áreas de saneamento básico, pavimentação, recuperação e drenagem de vias urbanas; habitação; construção de espaços públicos de lazer e turismo e conservação e construção de prédios públicos, que resultaram em mais de 12 mil empregos.

Já a Setran gerou 26.188 empregos diretos e 52.674 indiretos com as obras em 38 rodovias, pavimentando mais de 1.100 km de estradas, construindo pontes, aeroportos e realizando convênios em 2021.

Foram injetados quase R$ 1,8 bilhão na execução de obras de infraestrutura viária que beneficiam todas as regiões de integração do Pará, e cerca de R$ 420 milhões em serviços feitos em parceria com as prefeituras municipais.