Mais de 7 mil empresas foram criadas em setembro no Pará, mostra Serasa Experian

O Pará registrou a abertura de 7.155 empresas no mês de setembro deste ano, e se destacou com o maior número de empreendimentos abertos na região Norte durante o período, aponta o levantamento do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian.

Em setembro, o Brasil registrou a abertura de 371.674 novos negócios, o que representa um crescimento de 21,28% em comparação com o mesmo período de 2023. No Norte, atrás do Pará, em comparativo de aberturas de empresas no período, está o Amazonas (3.753), Tocantins (2.317), Rondônia (2.179), Roraima (717), Amapá (627) e Acre (624).

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, destaca que o ambiente de negócios dinâmico e as políticas governamentais de incentivo ao empreendedorismo têm fomentado a criação de novas empresas no Brasil. “A rápida digitalização também facilita o início das atividades empresariais, exigindo menos capital inicial e reduzindo as barreiras de entrada”, declara.

O setor de "Serviços" foi responsável pela maior parte das novas empresas abertas em setembro, representando 73,4% do total. Por outro lado, o segmento "Demais" foi o menos procurado para empreendimentos, com apenas 1,1%. Veja o detalhamento na tabela a seguir:

Do total de empresas abertas no país em setembro, mais de 265 mil foram de Microempreendedores Individuais (MEIs). Camila Abdelmalack explica que, para quem está começando um novo negócio, se tornar MEI é uma das opções mais atraentes, pois oferece baixo custo mensal, isenção de tributos federais, facilidade de cadastro e acesso a benefícios previdenciários, além de garantir todas as obrigações e direitos de uma pessoa jurídica.

O levantamento também indica que, em setembro, três dos quatro estados da região Sudeste foram os que mais concentraram a abertura de empresas. São Paulo liderou o ranking com 115.463 novos negócios, seguido por Minas Gerais com 38.953 e Rio de Janeiro com 29.906.