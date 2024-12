Distritos Industriais impulsionam economia e geração de empregos no Pará

Para incentivar o crescimento econômico de um estado diversas estratégias podem ser adotadas pelo poder público, que em geral, procura garantir vantagens administrativas, fiscais e logísticas para empresas. No Pará, um dos principais incentivos para o desenvolvimento de negócios são os chamados distritos industriais, zonas econômicas especiais que são administradas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), a qual é responsável por proporcionar benefícios aos empreendimentos que se instalam no estado.

Atualmente existem quatro distritos industriais no Pará: Belém (Icoaraci), Ananindeua, Barcarena e Marabá, que foram criados pelo Governo do Pará entre os anos de 1977 e 1987. Um total de 247 empresas atuam dentro de uma dessas zonas, cada uma com sua particularidade e impacto socioeconômico nas cidades onde estão inseridas.

O Diretor de Estratégia e Relações Institucionais da CODEC, Pádua Rodrigues, explica que cada investidor procura nos distritos os incentivos que melhor se conectam com as suas atividades econômicas.

"Os distritos consistem em uma área que chamamos de área econômica incentivada, ela é separada para estimular e induzir a atração de investimentos para determinado território. O investidor em geral, primeiro busca se existe alguma área que o estado administra, onde ele tenha uma estrutura necessária para operar. Por exemplo, se ele busca trabalhar perto de um modal portuário, pode se instalar em Barcarena, já se ele precisa de facilidade de via fluvial, pode ir para o distrito de Ananindeua, Belém. Tudo depende do objetivo do empreendimento", salienta Pádua.

De acordo com o presidente da Codec, Lutfala Bitar, o Pará deve ganhar novos distritos industriais em seu território, os quais atenderão mais frentes econômicas para impulsionar negócios e empregos no estado.

De acordo com o presidente da Codec, Lutfala Bitar, 4 novos distritos serão implantadas no Pará (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)“A gestão do estado, através da CODEC já tem 4 projetos de novos distritos. O Distrito de Castanhal, que está em fase de contratação de empresa para infraestrutura; Breves, em fase de contratação para projeto executivo; Santarém, em fase de desapropriação de área pelo estado; e ZPE de Barcarena, em fase de autorização junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O que está mais avançado é a de Castanhal e a licitação da empresa que irá construir a infraestrutura deve ser realizada no início de 2025. Esse distrito terá 75 hectares, que serão utilizados para atender as necessidades da vocação econômica de Castanhal e região”, afirma o presidente.

Distritos impulsionam economia do Pará

O trabalho de incentivo e estímulo dos distritos tem um forte impacto na economia do Pará. Segundo Pádua Rodrigues, os distritos participam em 11% no PIB (Produto Interno Bruto) do estado, estimativa realizada através da técnica matriz de insumo-produto. Essa injeção econômica não é feita apenas de grandes empresas, já que médios e pequenos negócios também integram o ecossistema dos distritos industriais.

"Os distritos têm lotes para todos os tipos de investidores. Se a empresa é grande, nós disponibilizamos espaços maiores, mas tem empresas menores, que precisam de 20 mil metros quadrados, ou menos. A CODEC sempre analisa também o interesse público do estado em viabilizar esses negócios, que podem ser desde multinacionais até de empresas de médio e pequeno porte", acrescenta o economista.

De acordo com o economista paraense André Carvalho, o desenvolvimento provocado pelas facilitações dos distritos também afeta positivamente a geração de emprego e renda no Pará.

"Os distritos industriais são grandes motores de geração de empregos diretos e indiretos, tanto na área de produção quanto nos serviços que orbitam essas atividades. O distrito de Barcarena, por exemplo, é um dos principais responsáveis pela empregabilidade nas indústrias de alumínio e alumina, enquanto Marabá destaca-se no setor metalúrgico. Além disso, esses empregos têm potencial de gerar um efeito multiplicador na economia local, impactando positivamente o comércio, a infraestrutura e o consumo nas regiões em que estão inseridos", diz o economista.

Serviço

Os empreendedores interessados em instalar sua empresa nos distritos industriais do Pará devem entrar em contato diretamente com a CODEC. Segundo o Pádua Rodrigues, o acesso mais fácil é pelo site da Companhia codec.gov.br, que disponibiliza informações sobre cada distrito, e ainda exibe um 'guia do investidor' para instruir o empresário em quais possíveis áreas o seu negócio pode se desenvolver da melhor maneira possível.

"Nós também realizamos um estudo de viabilidade econômica ao investidor. Caso ele queira um assessoramento, ou orientação mais detalhada, ele pode entrar em contato conosco pelo telefone ou indo pessoalmente na sede da CODEC", conclui Pádua.

A CODEC fica localizada na Av. Nª Sra. de Nazaré, 1297 - Nazaré, Belém. O telefone para contato é (91) 3251-7000.