Mais de 600 servidores da UFPA cursaram mestrado ou doutorado em 2021

Do quadro de servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2021, 647 técnicos-administrativos e docentes estavam cursando mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Destes, 78% receberam os títulos já no final do ano ou no início de 2022. Veja como está dividido o quadro de 5.379 servidores:

45% são doutores;

19% são mestres;

19% são especialistas;

10% são graduados;

7% possuem o ensino básico.

A administração superior da universidade afirma que os números são resultado da política institucional da reitoria, que entende a qualificação dos profissionais como quesito prioritário.

“É missão da Universidade Federal do Pará proporcionar aos seus servidores e às suas servidoras uma formação qualificada e continuada, estimulando o envolvimento com o ambiente da ciência e da inovação entre servidores técnico-administrativos e docentes. A política de qualificação e capacitação tem papel central em nosso plano de gestão”, afirma o reitor Emmanuel Tourinho.

Entre os servidores em qualificação em 2021, 55% (355) são técnicos-administrativos e 45% (299) são docentes. Do total, 187 servidores (28,9%) são lotados em campi de outros municípios além de Belém. O que “evidencia os investimentos na interiorização da pós-graduação e da qualificação”, diz a assessoria de comunicação da universidade.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Iracilda Sampaio, destaca os dados obtidos como acima da média do que já foi apresentado na história da UFPA. “Os resultados que temos alcançado com os investimentos feitos na qualificação de servidores são extraordinários e motivo de celebração. A Instituição está olhando para o servidor não só como técnico ou professor, mas também como sujeitos críticos, com capacidade de buscar na Ciência soluções para os diversos problemas sociais e para os serviços oferecidos pela universidade, que tem como público final a sociedade”, comemora. Ela ainda destaca: