Mais de 50 prefeituras ainda não confirmaram dados de motoristas credenciados

Mais de 50 prefeituras ainda precisam confirmar dados de motoristas credenciados para auxílio de R$ 500, concedido pelo Governo do Estado dentro do programa Renda Pará. Essas informações deveriam ser enviadas até a noite da última terça-feira (01), entretanto, dos 144 municípios, 91 sinalizaram o cadastro, segundo informações divulgadas pela gestão estadual. Os dados se referem a trabalhadores que estariam aptos a receber o auxílio de R$ 500, ofertado pelo governo estadual nas seguintes categorias e atividades: taxistas, mototaxistas, motoristas de van, de transporte escolar e de aplicativos.

A Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), está à frente da organização e recebimento das listas, enviadas via prefeitura, referentes aos motoristas que serão beneficiados com a nova ampliação do programa Renda Pará. Uma força-tarefa foi montada pelo órgão para apurar as informações cadastrais já enviadas pelas prefeituras. Aqueles que ainda não enviaram as listas, terão até o domingo, 06, para entregar a relação de cadastros de ocupações exigida.

"É importante que as prefeituras encaminhem a devolutiva destas informações dentro do prazo estipulado, só assim conseguiremos organizar essas informações e enviar ao banco para a execução do pagamento. Uma equipe de técnicos da Seaster está empenhada em dar agilidade neste processo, e contamos com a colaboração dos gestores para unirmos forças e garantir este benefício que tem sido tão importante, em meio à pandemia", afirma o titular da Seaster, Inocencio Gasparim.

O órgão ressalta que o decreto estadual traz alguns critérios que impedem o trabalhador de receber o benefício, são eles: ter contrato formal de emprego vigente, ser funcionário público ou estar inscrito em programas de transferência de renda (Bora Belém, Bolsa Família ou Renda Pará). Mais informações sobre a lista de beneficiários e o calendário de pagamento serão disponibilizados em breve, nas páginas oficiais do governo.

Entre os municípios que ainda não enviaram as listas, estão:

ÁGUA AZUL DO NORTE

ALMEIRIM

ALTAMIRA

ANAJÁS

AURORA DO PARÁ

BANNACH

BARCARENA

BELTERRA

BONITO

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

CACHOEIRA DO ARARÍ

CACHOEIRA DO PIRIÁ

CHAVES

CONCÓRDIA DO PARÁ

CUMARÚ DO NORTE

CURUÁ

FARO

FLORESTA DO ARAGUAIA

GARRAFÃO DO NORTE

GURUPÁ

INHANGAPI

JACAREACANGA

MÃE DO RIO

MARABÁ

MELGAÇO

MOJUÍ DOS CAMPOS

MONTE ALEGRE

NOVA IPIXUNA

NOVA TIMBOTEUA

NOVO REPARTIMENTO

OEIRAS DO PARÁ

ORIXIMINÁ

OURÉM

OURILÂNDIA DO NORTE

PALESTINA DO PARÁ

PAU D`ARCO

PLACAS

PRAINHA

RIO MARIA

RURÓPOLIS

SANTA CRUZ DO ARARÍ

SANTA LUZIA DO PARÁ

SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SÃO FÉLIX DO XINGU

SÃO JOÃO DA PONTA

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

TERRA ALTA

TOMÉ - AÇU

URUARÁ