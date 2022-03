Mais de 43 mil contribuintes já entregaram a declaração do IR 2022 no Pará

O Estado do Pará contabilizou mais de 43 mil contribuintes que já entregaram a declaração do Imposto de Renda de 2022. Ao todo foram 43.166 paraenses que enviaram as declarações de rendimento, segundo a Receita Federal. Até o momento, os sistemas da 2ª Região Fiscal, composta pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, receberam 96.293 declarações.

A declaração deve ser feita pelos contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Os cidadão terão até o dia 29 de abril para enviar as declarações, após o prazo, a multa é de 75% sobre o valor do imposto devido, com possibilidade de aumento para 150%, se comprovado fraude ou tentativa de ocultação de dados.

O contribuinte tem a possibilidade de realizar a declaração do Imposto de Renda por meio do aplicativo PGD IRPF 2022, disponível no site da Receita Federal. Além disso, o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, da Receita Federal, também disponibiliza o serviço e está disponível para os aparelhos Android e iOS. No entanto, se preferir, o contribuinte também poderá prestar contas com Leão pelo próprio browser da internet, pelo serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)