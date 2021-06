Mais de 30 mil candidatos farão prova para o cargo de delegado da Polícia Civil

A prova para o cargo de delegado da Polícia Civil do Pará (PCPA) será realizada no próximo domingo (20). Para o certame, se inscreveram 30.955 candidatos, que farão a prova nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. As informações são da Agência Pará.

De acordo com o Governo do Pará, "seguindo todos os protocolos de segurança no combate à covid-19", a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) está atenta ao cenário epidemiológico para que o cronograma seja executado de forma segura.

"Esse é mais um passo importante, que faz parte do compromisso que firmamos com a população em busca de mais melhorias na segurança pública. A atual gestão trabalha sem medir esforços por resultados e, dessa forma, além de trazer bem-estar para todos incentiva o ingresso no serviço público através de concursos, com o aumento do efetivo em uma das áreas que mais carecem da nossa atenção e investimentos", disse a titular da Seplad, Hana Ghassan.

Expectativa

O certame para o cargo de delegado da PCPA terá prova objetiva e peça processual. "As expectativas são as melhores. Porém, levando em consideração de que seja uma prova bastante técnica, além das mudanças em nosso ordenamento jurídico, como o pacote anticrime, mas estou me preparando há quase dois anos, levando uma rotina de cinco horas diárias de estudo, tendo que conciliar com a advocacia criminal. Desde criança sonho em ser delegado. Com a minha atuação na advocacia criminal, este sonho só aumentou", disse o candidato Leonardo Barreira.

Todas as informações oficiais do concurso serão divulgadas pela Seplad em seus canais oficiais de comunicação. "A execução do certame demonstra o nosso comprometimento com quem almeja seguir na carreira pública. Dessa forma, trabalhamos de forma incansável e cumprindo todos os cronogramas de forma transparente, seguindo as normas sanitárias no combate à Covid-19 no Pará", ressaltou Thainná Alencar, secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Seplad.

O concurso oferta 1.088 vagas, das quais 265 são para o cargo de delegado.