Mais de 104 mil inscritos farão provas do concurso da Polícia Civil do Pará, no próximo domingo

Mais de 104 mil candidatos foram inscritos para preenchimento de 823 vagas para os cargos de investigador, escrivão e papiloscopista da Polícia Civil do Pará. A prova será realizada no próximo domingo, 04 de julho, nos turnos da manhã e tarde, nos municípios de Altamira, Belém, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. No turno da manhã, o exame será voltado para a vaga de investigador, e no período da tarde, para as vagas de escrivão e papiloscopista.

Alinhada ao cenário de pandemia no Estado do Pará, ocasionada pelo novo coronavírus, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) seguirá respeitando todos os protocolos de segurança para que as provas sigam de acordo com o cronograma. O certame será coordenado e executado pela empresa organizadora Instituto AOCP.

“Priorizamos as melhorias na segurança pública, área que merece uma atenção imprescindível, para que tenhamos também mais desenvolvimento no Estado e a população detenha qualidade de vida de forma satisfatória. Seguimos obedecendo os protocolos sanitários de combate à Covid-19 e contamos com a colaboração também dos candidatos”, ressaltou Hana Ghassan, titular da Seplad.

Ao todo, foram ofertadas 1.088 vagas para a Polícia Civil, sendo que sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista. Para o cargo de investigador 59.465 candidatos se inscreveram, para escrivão 37.488 concorrentes estão inscritos e para papiloscopista são 7.418 candidatos.

“Estou me preparando para essa prova há um certo tempo e estou confiante, com expectativas. Essa é uma boa oportunidade para ingressar na atividade pública e vou aproveitar realizando a prova para o cargo de escrivão”, disse a candidata Ligia Lima.