Maior evento de cacau e chocolate da América Latina começa em Belém nesta quinta

A partir desta quinta-feira (26), Belém recebe o maior evento de cacau e chocolate da América Latina, o Chocolat Festival, que será realizado no Hangar Centro de Convenções até o domingo (29). A programação, que tem entrada gratuita e chega à sua 39ª edição, vai reunir cerca de 800 expositores e produtores de todo o país, com o objetivo de divulgar detalhes sobre a produção de chocolate e fomentar a cacauicultura. O Pará é o maior produtor de amêndoas de cacau do Brasil, com 140 mil toneladas por ano, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O tema do evento em Belém é “Chocolat Amazônia e Flor Pará” e um dos focos será a sustentabilidade. Haverá, durante a agenda, o Fórum do Cacau e o Chocoday, com palestras com alguns dos maiores especialistas do mundo. Em pauta, estarão temas como "Perspectivas e desafios da produção do cacau de qualidade no Brasil" e "Design de experiência turística, cacau e o chocolate: rumo à sustentabilidade na COP 30".

Para o idealizador do Chocolat Festival, Marco Lessa, é uma grande realização trazer novamente a programação à capital paraense. “O Pará se destaca na cadeia do cacau e na preservação da Amazônia. Este evento não é apenas uma vitrine para o chocolate de qualidade, mas também uma plataforma para debater a sustentabilidade e a importância da cadeia produtiva do cacau para o desenvolvimento econômico e ambiental”, afirma.

O festival tem ainda o apoio do governo do Pará. Titular da Sedap, Giovanni Queiroz concedeu entrevista à Liberal + sobre o evento e lembrou que, na edição do ano passado, mais de 100 mil pessoas visitaram o Chocolat Amazônia, que reuniu também centenas de agricultores e produtores rurais que foram ao evento em busca de informações sobre produção e manejo da cacauicultura.

“Estamos agora estimulando a expansão do plantio, porque estamos a recuperar áreas antropizadas degradadas do sistema agroflorestal. A Seplac é parceira de primeira ordem e estará discutindo as patologias das lavouras cacaueiras e exaltando nossa amêndoa, que foi considerada a melhor amêndoa do mundo. Estive em Orlando recebendo essa premiação junto com os produtores. Temos um dos melhores chocolates que o mundo produz e isso enaltece o Estado do Pará”, destaca o secretário.

Programação

Durante os quatro dias de evento, o Chocolat Amazônia terá vários destaques. Além das palestras, haverá, por exemplo, a participação de chefs internacionais, como Mariana Corbetta (Argentina) e Laurent Rezette (Bélgica), e das estrelas nacionais, com foco na gastronomia paraense, como André Cabral, Bebel Sweet, Fabio Sicilia, Cristina Franco, Nalva Avertano, Leo Modesto, Daniela Martins e Claudio Gibson.

As esculturas de chocolate ficarão a cargo de Léo Vilela e Tati Benazzi. O evento ainda terá degustação de algumas das melhores marcas de origem do país, chocolates premiados internacionalmente e concursos de melhor amêndoa e chocolate. Fora isso, o festival terá uma exposição sobre a história do chocolate e o túnel sensorial “cabruca”, simulando uma plantação de cacau.

O evento terá ainda uma programação totalmente voltada para as crianças cozinharem e aprenderem sobre cacau e chocolate com a Tia Pri. Além de chocolate, elas terão aulas de jardinagem no flor kids sobre a importância da flora e biodiversidade, e aprenderão a cuidar das plantas e criar arranjos florais. E no Flor Pará 2024, o público poderá participar de oficinas de arranjos florais com especialistas que vão ensinar tudo sobre o tema, seja para profissionais ou amadores.

A programação começa nesta quinta-feira (26), com abertura às 19h, e segue nos próximos dias sempre das 14h às 22h, até domingo (29), com direito a muita música e manifestações artísticas.O Chocolat Amazônia e Flor Pará é uma realização do governo do Estado, por meio da Sedap, e conta com o financiamento do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará (Funcacau), coordenado pela secretaria, entre outros parceiros.