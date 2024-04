Lula viaja à Colômbia e governo adia novamente lançamento do programa Voa Brasil

O anúncio oficial do programa que vai baratear passagens aéreas, o Voa Brasil, foi adiado mais uma vez pelo governo federal. O lançamento estava previsto para esta quarta-feira (17), mas o Ministério de Portos e Aeroportos remarcou.

O motivo é a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Colômbia nesta terça-feira (16). Durante a agenda internacional, o petista se encontrará com o presidente do país, Gustavo Petro, no dia seguinte (17).

Ainda não há previsão para a nova data do evento, mas a expectativa é de que o governo oficialize a iniciativa ainda em abril para que as operações tenham início, como adiantou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em 3 de abril.

VEJA MAIS

Voa Brasil

Anunciado em março de 2023 pelo ex-titular de Portos e Aeroportos, Márcio França, que agora comanda o Ministério do Empreendedorismo, o programa Voa Brasil tem a premissa de vender passagens aéreas a R$ 200. A previsão inicial de lançamento era janeiro de 2024, o que não se concretizou.

A medida ofertará cinco milhões de passagens a R$ 200 para um público definido. Aproximadamente 21,7 milhões de brasileiros poderão participar, sendo 21 milhões de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.824) e 700 mil alunos do Prouni.