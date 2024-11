Lula se reúne com presidente da China, maior parceiro comercial do Brasil

O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta quarta-feira (20.11). Xi Jinping chegou ao Brasil no domingo (17.11) para participar da reunião do G20, no Rio de Janeiro, e na sua visita serão assinados mais de 30 atos de cooperação entre os dois países.

Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, a balança comercial atingiu recorde de US$ 157,5 bilhões, com exportações brasileiras totalizando US$ 104,3 bilhões e importações no montante de US$ 53,2 bilhões, resultando no superávit brasileiro de US$ 51,1 bilhões, equivalente a cerca de 52% do superávit comercial total brasileiro.

Na visita de estado desta quarta, em Brasília, o presidente chinês foi recebido com honras militares, apresentações da banda do Exército, e da Cavalaria da instituição. Também participaram da recepção crianças brasileiras e chinesas que moram em Brasília, balançando bandeirinhas dos dois países.

Durante a reunião, Lula e Xi Jinping vão discutir assuntos relacionados a políticas e programas de investimento e desenvolvimento dos dois países; relações bilaterais e coordenação sobre tópicos regionais e multilaterais.

Ainda nesta quarta-feira, será realizada cerimônia de assinatura de atos, declaração à imprensa e almoço, segundo o Itamaraty. Xi Jinping também participará de um jantar na sede do Ministério das Relações Exteriores, com outras autoridades convidadas.