Lula: Brasil é o país com mais autoridade moral sobre energia renovável e não tem de se curvar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu que o Brasil é o País com mais "autoridade moral" no mundo sobre energias limpas. "A gente pode virar a Arábia Saudita do combustível renovável", destacou em cerimônia de ampliação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras, em Pernambuco.

"Os países ricos querem chegar a 40% de energia renovável em 2050, daqui a 25 anos. Nós temos que olhar para a cara deles e dizer, enquanto vocês querem chegar a 40% de renovável em 2050, em 2025, o Brasil já tem 53% de energia renovável", enfatizou o presidente.

Lula destacou que a questão dos combustíveis fósseis foi discutida na COP30, sediada em Belém em novembro, e defendeu um "roteiro" para abandonar o uso de petróleo e outros fósseis - que ficou de fora do documento final da conferência. "A gente queria que entrasse no documento a questão do combustível fóssil. Temos que mapear ou desenhar um roteiro para que a gente possa diminuir a utilização", disse Lula.

O presidente mencionou a pesquisa de petróleo na Margem Equatorial, que foi autorizada pelo Ibama e gera críticas de ambientalistas. "Todo mundo sabe que nós estamos analisando e pesquisando a margem equatorial lá, perto do Amapá. E tem gente que é contra, tem gente que é favorável, tem gente que quer que a gente cuide, tem gente que quer que a gente não cuide, e a gente vai cuidar. A gente vai fazer com respeito que a gente tem que dar às futuras gerações."

Para Lula, a Petrobras é uma "empresa de energia", não só uma empresa de petróleo, e deve "usar parte do dinheiro que ganha para fazer transição energética". As declarações foram feitas em cerimônia de ampliação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco.