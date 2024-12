Lojistas do comércio de Belém relatam vendas abaixo do esperado neste Natal; sábado tem fluxo médio

O comércio de Belém, tradicionalmente movimentado nesta época do ano, apresenta um cenário contrastante neste Natal de 2024. Apesar de alguns lojistas observarem um crescimento moderado em relação ao ano passado, muitos afirmam que o fluxo de clientes e o volume de vendas estão abaixo do esperado, indicando um período de desafios para o setor. O Grupo Liberal conversou com lojistas e consumidores no centro comercial de Belém na manhã deste sábado (21/12).

Consumidores equilibram gastos com orçamento limitado

Entre os consumidores que foram às compras no centro comercial da capital paraense, a contenção de gastos foi um tema recorrente. Francy Nascimento, de 45 anos, dona de uma panificadora, estava em busca de brinquedos e pequenas lembranças para um "amigo oculto" familiar. "Pesquisei o que está em alta na internet e vim procurar opções acessíveis. Pretendo gastar cerca de R$ 100 entre presentes para adultos e crianças", revelou.

Jennifer Barbosa, de 22 anos, que está desempregada, compartilhou a mesma cautela. Ela revelou que conseguiu um dinheiro recentemente para as compras e priorizou itens como bolsas e roupas para familiares e para si. “Tenho um orçamento limitado. Posso gastar uns R$ 100 a R$ 150, mas ainda estou decidindo o que comprar", explicou. Já Érica Andrade, de 30 anos, relatou estar finalizando as compras após semanas organizando os presentes. “Acho que meu gasto total será de R$ 1.000 a R$ 1.200, porque presenteio tanto minha família quanto a do meu marido. Estou priorizando os últimos itens hoje”, contou.

Lojistas destacam alta tímida e frustração nas vendas

Enquanto consumidores se preocupam em ajustar o orçamento, lojistas relatam um desempenho aquém das expectativas. Jeferson Silveira, vendedor de uma loja de varejo multicanal, destacou um crescimento de 15% nas vendas em relação ao Natal de 2023. “Mesmo assim, não estamos batendo as metas. O fluxo é maior no início da semana, mas produtos como eletrodomésticos e portáteis estão vendendo bem”, afirmou.

Por outro lado, Ingrid Paiva, gerente de uma loja de variedades, expressou frustração com os resultados deste ano. “De todos os anos, este foi o pior em movimento e vendas. Trabalhamos com base na demanda, mas o volume caiu muito em relação a 2023”, lamentou. O gerente Fabrício Souza, que atua em uma loja de tecidos, também compartilhou a decepção: “O movimento está intenso, mas não alcançamos as expectativas que tínhamos para este Natal.”

Com alguns lojistas planejando abrir as portas neste domingo e segunda-feira, a aposta é de que as vendas de última hora contribuam para impulsionar os números. Entretanto, o cenário econômico e os relatos dos consumidores mostram que o Natal de 2024 continua sendo um reflexo de um contexto desafiador para as famílias e para o comércio local.