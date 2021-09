Lojistas do Belém aderem à Semana do Brasil com descontos em vários estabelecimentos

Lojistas de rua e de shoppings localizados na região metropolitana de Belém informaram que vão aderir à programação de descontos da Semana do Brasil, que começa nesta sexta-feira (3), em todo o Brasil. A iniciativa do governo federal, realizada em parceria com entidades e organizações que representam o setor do comércio, já possui oito grandes redes de venda com ofertas no site www.semanadobrasil.com e vai até o dia 13 de setembro.

Os 10 dias de promoção, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), devem movimentar o setor na capital e em shoppings de municípios como Ananindeua. A reportagem do Grupo Liberal confirmou a participação de pelo menos três grandes complexos de lojas de Belém, localizados nos bairros do Umarizal, Mangueirão e Batista Campos.

A intenção da programação de descontos é fomentar o comércio em setembro, mês considerado fraco de movimento pelos comerciantes. “A nossa expectativa é que tenha uma adesão maior do que nas edições anteriores, realizadas em 2019 e 2020. O site tem informações e nós estamos ajudando a divulgar as promoções, porque a adesão ainda é pequena, mas a cidade vai tomar conhecimento através das grandes redes nacionais que vão fazer divulgação”, afirmou o presidente do Sindilojas, Joy Colares.

Joy ressalta que, mesmo no ano passado, em que Belém vivenciava um período intermediário entre a primeira e a segunda onda de contaminação do coronavírus, foi registrado um incremento no segmento de vendas, mesmo que ainda tímido. “A gente apoia a data para que ela seja a nossa Black Friday, porque essa data é americana, e é importante termos uma programação de descontos brasileira”, concluiu.

Para o presidente da Associação de Lojistas do Boulevard Shopping (ALBS), Thiago Fonseca, a data ainda está se fortalecendo no calendário do comércio varejista, mas a expectativa é bastante positiva. A comunicação do complexo de lojas citado e dos shoppings Bosque Grão Pará e Pátio Belém afirmou que os locais estarão decorados e com comunicação visual sobre as promoções da Semana do Brasil a partir desta sexta-feira.