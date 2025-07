Lojistas de Castanhal estão otimistas para as vendas de julho

A decoração das lojas do centro comercial de Castanhal já está diferente. As tradicionais bandeirinhas coloridas, os chapéus de palha e as roupas quadriculadas, que costumavam dominar o visual das vitrines, deram lugar a itens mais alinhados ao clima de verão, como bonés estilosos, óculos escuros, biquínis e roupas leves e fresquinhas próprias para a estação mais quente do ano.

VEJA MAIS

Esse movimento de renovação na decoração acompanha a estratégia dos lojistas, que estão investindo fortemente em seus estoques na expectativa de alcançar boas vendas, assim como ocorreu no mês de junho. A empresária Deny Silva, que atua no ramo de confecções, expressa otimismo quanto ao desempenho do comércio neste período. Ela acredita que as vendas de 2025 irão superar as do ano passado, destacando que junho foi um mês bastante positivo para ela.

“Tivemos um mês de junho muito bom em volume de vendas, superando até mesmo maio, que para nós lojistas é considerado o segundo melhor período do ano, ficando atrás apenas do Natal. Foi um mês excelente, e percebemos uma crescente no comércio que não vimos no ano passado. Por isso, minhas expectativas para julho são as melhores possíveis”, afirmou Deny Silva, demonstrando confiança no potencial de vendas durante o verão.

Para atrair ainda mais clientes e tornar a experiência de compra mais atrativa, ela aposta em estratégias de marketing criativas. Uma delas é o lançamento de uma coleção especial de moda praia, cuidadosamente selecionada para refletir o espírito do verão. Segundo Deny, as peças foram escolhidas com muito cuidado para agradar a todos os gostos, e ela planeja realizar sessões de provador, além de distribuir brindes e oferecer um coffee break para quem visitar a loja e conhecer as novidades da estação.

“São peças muito bem escolhidas e a cara do verão para agradar a todos os clientes. Vamos fazer bastante provador, além de distribuição de brindes e o mimo que é oferecer um coffee break para quem estiver na loja escolhendo e conhecendo as novidades do verão”, observou Deny Silva.

Outra empresária que também está otimista é Paula Miranda, proprietária de uma ótica. Ela comenta que, embora os óculos escuros sejam procurados durante todo o ano, a procura aumenta significativamente em julho. Para ela, essa época é ideal para promoções e descontos especiais, que facilitam a compra dos clientes e estimulam as vendas.

“Em julho, fazemos muitas promoções e oferecemos descontos para facilitar a aquisição dos nossos produtos. Essa é uma época muito boa para vender óculos escuros, que também são uma excelente opção de presente para o Dia dos Pais, que acontece em agosto. Além disso, após julho, temos o Dia dos Pais, que costuma impulsionar ainda mais as vendas”, explicou Paula.

No segmento de moda praia, Maria Elis Brito também demonstra otimismo. Ela conta que, desde o ano passado, vem investindo na diversificação de seu estoque, incluindo acessórios de verão e moda praia, além de roupas femininas. Maria Elis revela que, ao começar a postar novidades desde maio, já percebeu um aumento na demanda por seus produtos.

“Estou bastante confiante para as vendas em julho. Abasteci meu estoque com muitas peças de verão e moda praia, e já recebi muitos pedidos. Acredito que será uma das melhores épocas do ano para o meu negócio”, afirmou Maria Elis, destacando o sucesso de suas estratégias de investimento na temporada.

Por fim, Paula Miranda reforça que julho é um mês de muitas promoções e descontos, o que ajuda a impulsionar as vendas. Ela também lembra que, logo após, vem o Dia dos Pais, uma data tradicionalmente marcada pela procura por óculos escuros, que são considerados presentes ideais para os pais.