Lojas de preço único se destacam no comércio de Belém, com valores entre R$ 6 e R$ 20

O comércio de Belém vem passando por algumas transformações nos últimos anos. Entre elas, está o aumento da presença de lojas de preços únicos, que oferecem uma ampla gama de produtos a valores fixos e acessíveis. Esse modelo de negócio tem conquistado cada vez mais consumidores da capital paraense, que buscam por economia sem abrir mão da variedade.

"Essas lojas realmente tem atraído um bom público e tem despertado no consumidor o interesse e também a motivação de compra no comércio. Então, é algo que está acontecendo, a gente vêm percebendo e isso tem atraído, inclusive, mais público para o comércio de Belém", afirmou Edson Nogueira, gerente de Relacionamento e Marketing da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL).

Para Raimundo Hélio, gerente de uma loja que vende produtos a R$ 20, o número de estabelecimentos nesse formato cresceu consideravelmente. “Nos últimos anos, aumentou muito a presença e procura por esse tipo de loja, não só em Belém, mas também na região metropolitana. As pessoas gostam de saber que podem escolher qualquer item sem se preocupar com preços diferentes”, comenta.

O gerente explica que a variedade é um dos pontos fortes do modelo. “Temos de tudo um pouco: roupas masculinas, femininas e infantis, utensílios para o lar, brinquedos. Tudo por R$ 20. Algumas promoções são feitas, como taças que saem três por vinte, mas a ideia central é que qualquer peça da loja custe o mesmo valor”, destaca.

Preparativos para o dia das crianças

Com a aproximação do Dia das Crianças, os brinquedos ganham espaço nas prateleiras da loja e costumam preencher os carrinhos dos clientes. “Estamos reforçando o estoque infantil porque a procura cresce bastante nessa época. Muitos pais vêm em busca de presentes que caibam no bolso, e essa política de preço fixo facilita a compra”, afirma Raimundo Hélio.

VEJA MAIS

Lojas de valores ainda menores também seguem tendência

Se para alguns consumidores R$ 20 já representa economia, há quem busque opções ainda mais em conta, como é o caso de outra loja do comércio, que trabalha com o preço único de R$ 6. “O número de lojas nesse modelo cresceu muito. A nossa atende inclusive clientes que compram para revenda, então a rotatividade de produtos é bem alta”, relata a secretária Angela Napoleão.

Clientes aproveitam variedade de produtos (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Angela explica que o catálogo da empresa também é diverso: “Temos bacias, kits de utensílios domésticos, tapetes, colheres, facas, fones, entre outros. É uma variedade que chama atenção e que se adapta ao bolso do cliente. Além do preço fixo, também fazemos promoções com valores de R$ 2 e R$ 3 para itens selecionados, mas nenhum deles custa mais que R$ 6”.

Expectativas para os próximos meses

O comércio de Belém se prepara para um período de grande movimento. Além do Dia das Crianças, o Círio de Nazaré também deve atrair milhares de turistas e moradores às ruas e, logo depois disso, a cidade receberá a COP30, evento internacional que promete gerar fluxo extra de visitantes na cidade. Angela conta que espera com boas expectativas a chegada das datas.

“São três momentos que certamente vão aquecer as vendas. Já sentimos aumento no movimento próximo a datas importantes, e agora estamos nos preparando para um público ainda maior”, afirma a secretária.

A estratégia de preços únicos parece ter caído no gosto dos consumidores de Belém. Com variedade de itens a um bom preço, elas têm o potencial para conquistar aqueles que desejam comprar itens para aproveitar datas comemorativas e grandes eventos, surgindo como uma opção prática e barata.

Com perspectivas de vendas aquecidas até o fim do ano, lojistas apostam na simplicidade do modelo para continuar conquistando espaço no comércio local e garantindo bons resultados.