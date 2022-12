Lojistas de Belém apostam em saldões para queimar estoques antes do fim do ano

Passado o Natal, comerciantes de Belém aproveitam o fluxo intenso de consumidores que circulam pelas ruas em busca de roupas, sapatos e acessórios para zerar o estoque, oferecendo promoções e descontos nos mais variados segmentos. No centro comercial da capital, na manhã desta quarta-feira (28), diversos estabelecimentos expunham placas com preços mais baixos que o normal, e quem ainda não garantiu a roupa do Réveillon aproveitava as ofertas.

Em uma das lojas, próxima à Praça das Mercês, o diferencial são os preços de atacado - os clientes que quisessem garantir descontos podiam levar mais de uma peça por um preço mais baixo que o do varejo. Mas, mesmo os consumidores que só levaram uma roupa tiveram acesso a valores menores.

Segundo o vendedor Daniel Ribeiro, a campanha de liquidação já dura todo o mês de dezembro, o que incentivou o aumento das vendas. "No Natal foi muito bom, já temos uma clientela há seis anos e agora, em dezembro, conseguimos fazer essas promoções e as vendas aumentaram aqui. Até o final de dezembro teremos preços mais baixos, e a expectativa é de que o movimento seja maior que do ano passado", adianta.

O vendedor Daniel Ribeiro diz que as promoções na loja de roupas continuam até este final de semana. (Ivan Duarte / O Liberal)

Os itens mais vendidos antes das festas são vestidos longos, conjuntos de saia, vestidos curtos, macaquinhos e outros modelos. Já a média de gastos de cada cliente varia, podendo chegar a até R$ 2 mil. Daniel também diz que, embora o foco da loja seja o atacado, os consumidores de varejo não vão perder as promoções. Em janeiro, por exemplo, mesmo após as festas de final de ano, os descontos continuam.

Autônoma, Suelen Cristina, de 37 anos, estava fazendo compras na loja com o objetivo de garantir roupas para ela e suas filhas usarem no Réveillon, mas sem gastar muito. "As promoções estão ótimas, e eu sou uma pessoa que pesquisa demais. Achei essa loja bem acessível por causa do atacado. Eu não levo só um, levo em quantidade. Vou comprar uma roupa para cada, são três pessoas, e vou gastar R$ 180", conta a consumidora. Suelen ainda pretende voltar ao centro comercial em janeiro para procurar mais liquidações.

Suelen Cristina conseguiu comprar três peças por R$ 180. (Ivan Duarte / O Liberal)

Queima de estoque

Já outra loja do comércio de Belém, localizada na rua João Alfredo, tinha descontos de 50% em todos os produtos e estava cheia de compradores. O foco do estabelecimento são os sapatos, incluindo sandálias, tênis, botas e outros modelos. O vendedor Luiz Filipi afirmou que a expectativa é de que o movimento cresça bastante até o final desta semana. "No Natal nós ficamos surpresos. Sabemos que sempre dá uma caidinha no Ano Novo, por isso colocamos a promoção de 50%, então esperamos essa surpresa".

A expectativa do vendedor Luiz Filipi é de que as vendas deste ano sejam maiores que as do ano passado. (Ivan Duarte / O Liberal)

O produto mais popular do momento dentro da loja são as rasteirinhas femininas. E com os descontos, Luiz conta que os clientes têm investido mais recursos nas compras: "A pessoa entra para gastar R$ 100, R$ 200, e leva um pouco mais".

Waldeni Pantoja escolheu fazer compras em uma loja com 50% de desconto. (Ivan Duarte / O Liberal)

Quem aproveitou a liquidação na empresa foi a operadora de caixa Waldeni Pantoja, de 47 anos. Ela foi até a loja de sapatos comprar sandálias para ela e sua filha usarem na virada do ano, e fez o mesmo no Natal. "Sempre deixo para a última hora. Mas aqui o preço é muito bom, então sempre costumo vir para compensar a quantidade de calçados que levo".