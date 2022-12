Alta de preços derruba consumo de frutas de final de ano no Ver-o-Peso

As frutas e sementes utilizadas para compor as ceias de final de ano estão mais caras em Belém, como apontou uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Com as altas de preços, o movimento tem ficado cada vez mais fraco nas feiras e nos supermercados da capital, a exemplo do Ver-o-Peso, visitado na manhã desta quarta-feira (28) pela reportagem e que tinha menos consumidores circulando do que o normal.

De acordo com a pesquisa do órgão, o item que teve o maior reajuste entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 foi o melão amarelo (50,6%), seguido das passas escuras sem sementes (27,5%), pera d'anjou (18%), pêssego fresco importado (17,4%), maçã argentina (12,5%), damasco fresco (12,5%), nozes sem casca (9,6%), tâmara seca sem caroço (8,3%) e castanha portuguesa (4,1%).

Um vendedor de castanha que trabalha no complexo Ver-o-Peso se queixa da falta de movimento e, consequentemente, de vendas. Valdeir Mendonça diz que a procura está bem abaixo do esperado, o que ele considera um sinal de que a situação financeira dos consumidores está ruim. "A situação está difícil. A quantia que era para vender de quilo, de meio quilo, estamos vendendo de R$ 10 ou R$ 20, só o básico mesmo para fazer a ceia. A cada ano que passa o movimento vai ficando mais fraco, hoje vendo uns 30% do que vendia antigamente", relembra.

Vendedor de castanhas não espera que movimento aumente nos próximos dias. (Ivan Duarte / O Liberal)

O que Valdeir faz para driblar a situação é oferecer promoções, quando é possível. Ao perceber que o movimento caiu, o vendedor faz as contas para ver qual percentual dar de desconto. Segundo ele, o preço da castanha aumenta de acordo com o ano - quando a safra é boa, fica mais barato. "O preço fica menor quando tem muita castanha. Se vem pouca já fica mais cara. Esse ano deu castanha, não faltou, mas também ficou cara, se antes comprava uma quantia por R$ 7 ou R$ 8 depois volto e está mais caro", comenta. Valdeir não tem boas expectativas de que o fluxo de consumidores aumente até o final desta semana.

Positividade

Já outro vendedor, Benedito Cardoso, mais conhecido como "Louro", trabalha com frutas e acredita que as vendas estejam relativamente boas. Mas os produtos que mais saem não são os citados pela pesquisa, mas sim uva, maçã, kiwi, ameixa, melão e pitaya. Embora o movimento não estivesse tão bom nesta quarta, o trabalhador está esperançoso e acredita que o fluxo fique mais intenso a partir desta quinta-feira (29) até o sábado (31), principalmente porque o mercado deve ser reabastecido com novas mercadorias.

"Louro", como é conhecido o vendedor de frutas Benedito, está otimista e acha que mais clientes vão visitar a feira nos próximos dias. (Ivan Duarte / O Liberal)

"Até sábado o movimento deve ser muito grande, no Natal foi bom, vendi toda a minha mercadoria, graças a Deus", comemora. Quanto ao preço, Louro considera que está "acessível" para os consumidores, com exceção da maçã, que antes era vendida a R$ 5 por oito unidades, e agora esse preço só paga quatro. Já a uva, outra fruta bastante vendida na banca, custa R$ 15, com possibilidade de escolher entre cinco marcas diferentes.

Consumo baixo

Dona de casa, Maria Ivaneide da Silva, de 47 anos, esteve no Ver-o-Peso ontem para comprar algumas frutas. Como já fez ceia no Natal e precisou comprar os itens típicos dessa época, não vai comprar de novo para o Réveillon - em vez disso, vai aproveitar as frutas e sementes que sobraram e fazer um jantar simples, apenas para a data não passar em branco. "No Natal comprei uva, passas, morango, ameixa e essas coisas, agora para o Ano Novo estou levando maçã, manga e uva, que já acabaram, só complementando", conta.

Como já comprou frutas e sementes no Natal, Maria Ivaneide apenas repôs o que havia acabado para o jantar de Ano Novo. (Ivan Duarte / O Liberal)

A consumidora achou os preços bons, mas não fez as compras maiores no mercado Ver-o-Peso. "Para mim foi mais ou menos, porque eu só levei o que cabia no meu orçamento. Não estava tão barato assim, mas deu para levar, a gente dá um jeitinho. Achei mais em conta que no ano passado", destaca Maria.

Vinda de Marabá, Luciana Ribeiro comprou castanhas em Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

Já a psicopedagoga Luciana Ribeiro, de 40 anos, não mora em Belém, mas veio à capital de Marabá para sua mãe fazer consultas e exames. A família aproveitou o período para passear e passar o Réveillon em Belém, e até estiveram no Ver-o-Peso procurando especiarias. Luciana comprou cerca de 300 gramas de castanha e achou o preço acessível. "Sempre que venho faço compras e levo, se pudesse levaria o mercado todo, mas não dá".

