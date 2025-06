Locadoras de veículos em Belém se antecipam para atender à demanda da COP 30

Com a chegada da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, locadoras de veículos da capital paraense já se movimentam para atender à alta demanda do setor prevista durante o evento internacional. O reforço das frotas, a capacitação de funcionários e a adoção de novas estratégias de negócio fazem parte da preparação para o período.

Keila Eleutério, responsável comercial e operacional da locadora OK Veículos, localizada no bairro da Pedreira, explica que os preparativos ainda estão no início, mas já envolvem mudanças importantes. “Já estamos tomando as providências jurídicas para desenvolver um contrato que permita sublocar veículos de terceiros, inicialmente, veículos de grande porte, como SUVs, carros executivos e blindados, para atender à demanda”, afirma. Ela também conta que a equipe de funcionários passarão por um curso básico de inglês. “Coisas como ‘Como vai? Posso ajudar?' Expressões básicas”.

A procura já começou, segundo Keila. “Já temos algumas empresas que estão contando conosco, como agências de viagem, agências de eventos. As próprias transportadoras, que levam pessoas de um lado para o outro, estão buscando vans e outros tipos de veículos.”

Hoje, a frota da empresa conta com cerca de 380 veículos, incluindo modelos populares, SUVs, executivos e picapes. A expectativa é de um aumento de até 20% no número de carros para atender à COP e também a eventos futuros. “A COP é um evento único, singular aqui no estado, nesse mercado de locadoras. É uma oportunidade de crescimento, de expansão, de desenvolvimento de novas diretrizes.”

A expectativa é de um aumento de até 20% no número de carros para atender à COP (Cristino Martins)

Preços devem subir

O impacto no valor das diárias também é esperado. Atualmente, o aluguel de um carro popular na locadora onde Keila trabalha custa, em média, entre R$ 200 e R$ 250. Já um SUV executivo pode chegar a R$ 700. Para o período da COP, ela afirma que os preços irão aumentar de 300% a 400%. “Acredito que o valor do carro popular pode chegar a R$ 800 ou até R$ 900. Já estamos percebendo esse movimento no mercado”, afirma.

A avaliação é compartilhada por Ronaldo Martins, proprietário da Alucar Locadora de Veículos, empresa que fica no bairro do Umarizal. “Teremos um aumento, sim, mas o valor é avaliado caso a caso.” Ronaldo conta que já recebeu diversas cotações e negocia com uma plataforma nacional que pode absorver toda a frota de vans da empresa. “Adquirimos alguns veículos para ampliar a frota e, além disso, nossos motoristas também estão fazendo um curso básico de inglês.”

Segundo ele, cerca de 40% da frota atual foi direcionada para veículos blindados e voltados a eventos como a COP.

No bairro de Val-de-Cans, Sérgio Luís da Silva Sousa, gerente operacional da locadora Transportes Sérgio Sousa, especializada em vans, também já nota o movimento. “Estamos confiantes. Muitas empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador já nos procuraram”, relata.

A empresa que Sérgio gerencia opera com cerca de 10 vans próprias, mas conta com parcerias para atender picos de demanda. “Contamos com diversos parceiros que podemos acionar, caso necessário. Por enquanto, não pensamos em aumentar a frota.” O valor atual do aluguel de uma van na locadora de Sérgio varia entre R$2.500 e R$3.500, sem previsão de reajuste no momento.

Sublocação e restrições para motoristas de app

Keila afirma que a empresa não trabalhará com pré-reservas durante a COP, devido à frota limitada e ao movimento intenso em períodos como julho e Círio de Nazaré. Uma das soluções encontradas para driblar essa limitação seria apostar na sublocação de veículos de terceiros, algo que ainda não é praticado pela empresa.

A ideia, segundo Keila, foi inspirada no modelo adotado para aluguel de imóveis durante grandes eventos. “Sabemos que muita gente vai alugar imóveis nesse período da COP. Mas também há quem queira alugar seus veículos. Funcionaria assim: as pessoas que têm carro oferecem para a gente, e nós sublocamos, após vistoria e negociação.”

Uma decisão unânime entre os empresários ouvidos pela reportagem é a de não alugar veículos para motoristas de aplicativo durante a COP 30. A justificativa é manter a qualidade e a segurança do serviço prestado aos visitantes.