Locação de veículos cresce 6% no Pará, em 2025 relativo a 2024

Atualmente, a frota de locadoras no Pará é de 10.663 automóveis. Um crescimento de quase 6% em 2025 comparado com 2024. Essa frota, diferente do resto do país, é majoritariamente de veículos utilitários, picapes, representando 43% do total. Em seguida, vêm os modelos hatches (19%) e 11% de SUVs, como o duster.

Os números são do Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, lançado na noite desta quinta-feira (7), em Belém, pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla Pará e Amapá) e pelo Sindicato das Locadoras do Pará (Sindloc-PA).

A publicação foi apresentada em evento para clientes e fornecedores, na sede da concessionária Du Nort Renault, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco.

"Aqui no Pará nós temos 1.114 locadoras de automóveis e mais 424 locadoras de outros meios de transporte, como caminhões, ônibus e motos", afirmou Rafael Teixeira, diretor regional da Abla no Pará e Amapá.

Rafael complementou: "No Brasil, as locadoras adquiriram 628.970 automóveis no ano passado. Aqui no Pará, foram compradas 2.323 unidades em 2025", afirmou Rafael Teixeira, diretor regional da Abla no Pará e Amapá".

Poder público é o maior cliente da frota de locação no Pará

Rafael Teixeira observou um outro dado importante: 70% da frota de veículos de locadoras no Pará atendem a órgãos públicos. “O maior cliente das locadoras, aqui, são os órgãos públicos. Isso acelera o mercado por conta das dimensões continentais do Pará, a gente depende muito de veículos para se deslocar para o interior. Os outros 30% da frota atendem ao turismo e a motoristas de aplicativo”, destacou ele.

“Para 2026, a gente ainda está com a alta dos juros, então realmente estamos tendo uma frenagem desse crescimento. A gente ainda não sabe como vai fechar esse ano”, afirmou o diretor regional da Abla.

A supervisora de vendas do Grupo Revemar, em Belém, Gabrielle Palheta, afirmou que considerando especificamente a concessionária Du Nort Renault, para a qual trabalha, as vendas para empresas locadoras cresceram 70% em 2025 em Belém. “O mercado de Belém teve um crescente exorbitante. O nosso grupo cresceu em torno de 60% a 70%, em 2025 relativo a 2024”.

"As empresas locadoras participam das licitações, ganham os contratos e compram os carros conosco e locam para outras empresas. Nós atendemos à indústria mineradora no sudeste do Pará e outras grandes empresas na mesma região, por exemplo”.

O negócio da Du Nort Renault é a venda B2B, ou seja, a venda para empresas. “Nós temos Quid, Oroch, Duster, principalmente os utilitários. O nosso utilitário é o que mais cresce. A Master é a líder do mercado, com capacidade para 16 pessoas. O Quid sai por R$ 69,990; o Master está a partir de R$ 325 mil. Nós temos condições especiais de descontos até de 21,5%, de acordo com a frota de carros a ser adquirida, do número de unidades, por exemplo”, disse Palheta.