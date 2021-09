Litro da gasolina chega a quase R$ 6,00 em Belém

O preço do litro da gasolina comercializada nos postos de combustíveis da capital paraenses registra aumento novamente. Em julho deste ano, o valor médio da gasolina era de R$ 5,823 e passou para R$ 5,937 em agosto, a variação foi de 1,96%, de acordo com a trajetória de preços analisada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), a partir dos dados da Agência Nacional Nacional do Petróleo – ANP.

Em janeiro de 2021, o preço médio do combustível era R$ 4,699, a variação registrada nos primeiros oito meses deste ano foi de 31,67%, o que equivale a um aumento de R$ 1,238, contra uma inflação estimada de 5,00% para o período.

A análise dos últimos 12 meses aponta um aumento de 38,29% contra uma inflação estimada de 9,80%. Em agosto de 2020, a gasolina custava R$ 4,293 e passou para R$ 5,937 no último mês, um aumento de R$ 1,644 no período.