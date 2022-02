Lista de aprovados na 1ª fase do concurso da Prefeitura de Santarém é divulgada; confira

Foi divulgado no início da noite desta quarta-feira (2), o resultado da prova objetiva do Concurso Público da Prefeitura de Santarém, oeste do estado, que ofereceu 551 vagas. A banca organizadora do concurso é o Instituto Vicente Nelson. O resultado final deve ser divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com o edital, as vagas são destinadas aos cargos de agente administrativo (273); cuidador (10); educador social (33); monitor (18); técnico em agricultura (2); técnico em agropecuária (3); técnico em informática (4); agente de fiscalização urbana (29); agente de fiscalização meio ambiente (15); agente de fiscalização agropecuário (12); agente de fiscalização de obra (10); agente de fiscalização portuária (15); agente de fiscalização vigilância animal (1); agente de trânsito (50); advogado (3); assistente social (29); analista de controle interno (10); biólogo (2); contador (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro de tráfego (1); engenheiro florestal (1); gestão de recursos humanos - RH (2); jornalista (2); nutricionista (1) e psicólogo (21).

Segundo a Prefeitura de Santarém, com relação aos contratados, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 40 horas, e serão beneficiados com vencimento base mensal no valor de R$ 1.100,00.

Para os candidatos PcD, a convocação para provas de títulos e de perícia médica será em 8 de fevereiro, de acordo com o cronograma divulgado pelo Instituto Vicente Nelson.

Há 13 anos nenhum concurso público era realizado pela prefeitura de Santarém. Confira o desempenho e colocação aqui.

Etapas do concurso

A primeira fase do concurso foi a prova objetiva, aplicada no dia 16 de janeiro, com cerca de 9 mil candidatos. Agora, os candidatos aprovados, seguem para a prova de títulos para os cargos de nível superior e para os de agente administrativo, técnico em informática, técnico em agricultura, monitor, cuidador, educador social e técnico em agropecuária.