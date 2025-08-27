Limpar a casa ficou mais caro: Produtos de limpeza acumulam alta de até 15% em Belém

Os preços dos produtos de limpeza continuam em alta em Belém. Os artigos da categoria registraram inflação de 0,91% no mês, acumulando alta de 5,47% no ano e 7,71% nos últimos 12 meses. Com aumentos mais expressivos em itens como sabão em pó, desinfetante e amaciante, consumidores relatam mudanças nos hábitos de consumo, priorizando a comparação de preços e a escolha de marcas mais acessíveis. O desinfetante, por exemplo, ficou 15,41% mais caro de julho de 2024 a julho de 2025. Os dados são do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), divulgados no início de agosto e referentes a julho deste ano.

(Foto: Wagner Santana)

Preços de itens de limpeza sobem em Belém no mês, no ano e nos últimos 12 meses

De acordo com o IPCA, os artigos de limpeza registraram uma inflação de 0,91% em julho deste ano.

Entre os itens com maior alta no mês estão o sabão em pó, com aumento de 1,26%, seguido pelo sabão em barra (1,08%) e pelo desinfetante (0,76%). Produtos como água sanitária (0,65%), detergente (0,62%) e amaciante e alvejante (0,75%) também apresentaram variações positivas nos preços.

No acumulado de 2025, até julho, os artigos de limpeza já subiram 5,47% em Belém. O desinfetante lidera o aumento com 11,59%, seguido por amaciante e alvejante (7,43%), água sanitária (5,83%) e sabão em pó (4,41%). O detergente (3,12%) e o sabão em barra (1,39%) também apresentaram alta, embora em menor intensidade.

Já na variação acumulada dos últimos 12 meses (de julho de 2024 a julho de 2025), os preços dos artigos de limpeza em Belém subiram 7,71%. O desinfetante teve o maior aumento do período, com 15,41%, seguido por amaciante e alvejante (9,05%) e sabão em pó (8,34%). Os demais produtos também mostraram alta, como o detergente (4,66%), sabão em barra (4,05%) e água sanitária (3,17%).

(Foto: Wagner Santana)

Mudança de hábitos e busca por preços mais acessíveis

Com o aumento registrado nos preços de artigos de limpeza em Belém, consumidores relatam mudanças nos hábitos de compra para lidar com o impacto no orçamento doméstico. Mesmo em casos em que a alta não compromete drasticamente as finanças, a percepção de que os produtos estão mais caros tem levado os consumidores a buscar alternativas mais econômicas.

A médica Ada Rezende conta que percebeu aumentos principalmente em produtos como sabão e detergente — itens de uso diário.

“Senti diferença nos produtos de limpeza. Eles sempre vêm aumentando, principalmente o sabão, os detergentes mais usados”, relata.

Segundo ela, os aumentos a levaram a mudar o comportamento de consumo:

“Sempre a gente tá pesquisando pra ver onde é mais barato. Mesmo eu podendo comprar, eu sempre sinto o aumento dos preços.”

Ada Rezende. (Foto: Wagner Santana)

Entre os produtos que mais chamaram a atenção de Ada pelo encarecimento, estão detergente, sabão e desinfetante. Já a doméstica Nazaré Oliveira também notou uma elevação recente nos preços e teve que adaptar sua lista de compras.

“Senti diferença no preço dos produtos de limpeza em Belém neste último mês. Aumentou um pouquinho”, observa.

Para ela, os itens que mais pesaram foram o sabão em pó, o sabão em barra e o amaciante.

Como alternativa, Nazaré optou por substituir marcas mais tradicionais por outras mais acessíveis: “As melhores marcas estão complicadas pra comprar. Tô indo pras marcas mais baratas.”

Apesar disso, Nazaré afirma que conseguiu manter o controle do orçamento. “Não teve um impacto significativo. Deu pra estabilizar bem”, conclui.

Nazaré Oliveira. (Foto: Wagner Santana)

Supermercado revela preços elevados em produtos de limpeza

Para entender melhor o impacto da inflação no dia a dia do consumidor, o Grupo Liberal visitou, na última segunda-feira (18), um supermercado localizado no bairro do Marco, em Belém.

Entre os itens observados, os amaciantes apresentaram a maior variação de preço. A embalagem de 500 mL era encontrada entre R$ 8,49 e R$ 10,27, enquanto a versão de 1 litro chegava a R$ 17,49.

O amaciante de coco de 1 litro custava R$ 13,19, e a embalagem de 900 mL variava entre R$ 6,15 e R$ 19,97. Já o amaciante de 1,5 litro era o item mais caro da categoria, com preços entre R$ 31,72 e R$ 37,50.

No segmento de detergentes, o preço também variava conforme a formulação. O detergente de coco (500 mL) custava R$ 2,90, o neutro (500 mL) estava a R$ 2,69 e o antibacteriano (500 mL) saía por R$ 3,57.

Um lava-louças com fragrância de maçã era vendido a R$ 1,39, e o detergente de limão (500 mL) custava R$ 1,69.

Entre os sabões, uma barra de 180 g era vendida por R$ 1,74, enquanto um pacote de sabão em barra neutro de 900 g custava R$ 14,65.

O desinfetante de 350 mL, por sua vez, chamava atenção pelo preço elevado: R$ 14,09, valor que reforça os dados do IPCA-15, que apontam o desinfetante como um dos itens com maior aumento no acumulado do ano em Belém.

Variação mensal da inflação – Julho de 2025 (Belém)

Artigos de limpeza (geral): +0,91%

Água sanitária: +0,65%

Detergente: +0,62%

Sabão em pó: +1,26%

Desinfetante: +0,76%

Sabão em barra: +1,08%

Amaciante e alvejante: +0,75%

Variação acumulada no ano – 2025 (Belém)

Artigos de limpeza (geral): +5,47%

Água sanitária: +5,83%

Detergente: +3,12%

Sabão em pó: +4,41%

Desinfetante: +11,59%

Sabão em barra: +1,39%

Amaciante e alvejante: +7,43%

Variação acumulada em 12 meses – Julho de 2024 a Julho de 2025 (Belém)

Artigos de limpeza (geral): +7,71%

Água sanitária: +3,17%

Detergente: +4,66%

Sabão em pó: +8,34%

Desinfetante: +15,41%

Sabão em barra: +4,05%

Amaciante e alvejante: +9,05%