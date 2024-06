Lide promove encontro com empresários para celebrar quase meio século de parceria com a China

Executivos de vários setores econômicos vão se reunir, nesta terça-feira (11), para celebrar os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China. O encontro, promovido pelo Lide Pará, em parceria com o Lide China e a Embaixada chinesa, será realizado às 8h30, em um espaço de eventos no bairro do Umarizal, em Belém. A proposta é debater sobre o fortalecimento dos laços comerciais e a exploração de novas fronteiras de negócios para os países, em especial ao Estado do Pará.

O crescimento do agronegócio e a realização da COP 30 em Belém aumentam o protagonismo do Estado nas discussões sobre desenvolvimento econômico. O relacionamento entre Brasil e China, formalmente iniciado em 1974, é marcado por uma cooperação intensa em diversas áreas, incluindo comércio, investimentos, tecnologia, cultura e educação.

O presidente do Lide Pará, Ronaldo Maiorana Jr., afirma que a parceria entre os países é uma grande oportunidade para os setores público e privado.

“Estamos muito felizes com a proporção que o evento tem tomado, e, principalmente, com a participação de figuras importantes da iniciativa privada e do governo Chinês, que estão em Belém, para participar do nosso evento. Entre eles, por exemplo, o Sr. Guo Yinghui, presidente da maior Câmara de Comércio Internacional Chinesa, e o Sr. Chen Huaibiao, presidente do Banco Rural Chinês”, declara.

Além da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, grandes nomes representando as esferas pública e privada, além dos setores produtivos e comerciais do Brasil e do mundo, estarão presentes no evento.

O conselheiro do Lide Pará, Frederico Bitar, diz que este momento em que o Pará se encontra é muito oportuno para atrair novos investimentos e expandir as parcerias comerciais. “O Lide tem como estratégia o fomento de parceiros globais, e com a proximidade da COP 30 temos muitos elementos que estão atraindo investidores importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Esse evento traz uma expectativa grandiosa da relação entre os empresários de um modo geral e principalmente com a abertura de novos negócios com a China.

Lide

Fundado no Brasil em 2003, o Lide - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos de diversos setores em prol do fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social, bem como da defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. Sob a liderança do ex-governador de São Paulo, João Doria, o Lide congrega mais de 1.600 empresas nacionais e multinacionais, representando 52% do PIB privado brasileiro. No Pará, o Lide é presidido por Ronaldo Maiorana Jr. e Roberto Xerfan Jr.