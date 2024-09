LIDE Pará reúne empresários e especialistas do BTG Pactual para discutir cenário econômico

O LIDE Pará reúne, nesta terça-feira (3), em Belém, um grupo seleto de 30 empresários locais em um seminário sobre economia para discutir o cenário político e econômico global, as tendências do mercado e suas repercussões locais. O encontro será conduzido por uma comitiva de especialistas do Banco BTG Pactual, que virão diretamente do Rio de Janeiro para compartilhar insights sobre o tema com os empresários paraenses.

Entre os palestrantes, estará Álvaro Frasson, estrategista macro da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Com mais de dez anos de experiência em análise de mercado, Frasson abordará as mudanças no cenário global e suas implicações para os mercados emergentes. A comitiva também inclui Pedro Orleans e Bragança, diretor do BTG; Márcio Luftglass, sócio do BTG; e Maria Simonetti, diretora associada.

Gustavo Freitas, CEO do LIDE Pará, explica que o objetivo do seminário é equipar os empresários locais com informações e estratégias para enfrentar as transformações econômicas e maximizar o potencial de seus negócios. "É fundamental que nossos empresários compreendam as tendências globais e possam adaptar suas estratégias de acordo com as mudanças econômicas em curso", afirma.

As discussões devem abordar projeções econômicas para os próximos anos, levando em conta a COP 30 e suas implicações para o mercado local, bem como as oportunidades que podem surgir a partir do evento. "Queremos que o empresariado paraense tenha cada vez mais acesso a estes eventos. Antes era preciso viajar pra ver este tipo de conteúdo em outro estado, agora não mais. É, de fato, uma grande oportunidade", destaca Freitas.

Alinhamento

O advogado Roberto Xerfan Junior, vice-presidente do LIDE Pará, reforça que o seminário se alinha com a preparação para a COP 30, que será realizada em Belém em 2025 e que o evento internacional colocará o Pará no centro das atenções globais, exigindo que o empresário local esteja preparado para maximizar os benefícios. Segundo ele, a própria construção do seminário teve origem neste contexto.

"O seminário resulta do interesse de empresários do Rio de Janeiro em se conectar com o empresariado de Belém, especialmente em função da COP 30 em 2025. Trazer especialistas de renome para dialogar com um grupo seleto de empresários locais reflete o momento único que estamos vivendo, de abertura para todos que desejam potencializar seus negócios", destaca Xerfan Junior.

Ele também aponta que o LIDE Pará se posiciona como "uma importante porta de entrada" para as oportunidades de diálogo e conexões decorrentes do evento climático mundial, atuando como um elo entre o empresariado local e empresários de outras regiões do Brasil e do mundo. "Estamos muito felizes e prontos para trazer eventos cada vez mais importantes para o nosso empresariado", finaliza Xerfan Junior.

Oportunidades

O seminário será realizado no escritório Xerfan Advocacia, no bairro do Reduto, e é exclusivo para filiados do LIDE Pará. Gustavo Freitas ressalta que o evento faz parte das contínuas iniciativas do LIDE Pará para fortalecer o ambiente de negócios na região e preparar o setor empresarial para os desafios futuros. A expectativa é que o seminário resulte em novas estratégias e oportunidades de negócios para os participantes.

O evento, com início marcado para às 19h, conta com o patrocínio da Quadra Engenharia e do Grupo Mônaco. "Será um evento no padrão que o LIDE está acostumado a realizar no Brasil e no mundo. Sem dúvidas, uma excelente oportunidade para nossos empresários se atualizarem sobre o cenário econômico e estabelecerem conexões valiosas que podem beneficiar seus negócios", conclui Freitas