LIDE Pará promove seminário sobre economia em Belém

O LIDE Pará promove na próxima terça-feira (3), às 19h, em Belém, um seminário sobre economia, que abordará o cenário político e econômico. O evento contará com uma comitiva de especialistas do BTG Pactual, empresa de capital aberto administrada por uma aliança de mais de 290 parceiros e associados. Um dos destaques é a presença de Álvaro Frasson, estrategista macro da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual.

O objetivo é proporcionar ao empresariado local novas perspectivas a partir da compreensão das tendências globais e suas repercussões locais, além dos desafios e oportunidades decorrentes dessas tendências. Além de Frasson, a comitiva inclui Pedro Orleans e Bragança, diretor do BTG; Márcio Luftglass, sócio do BTG; e Maria Simonetti, diretora associada, que também participarão das discussões.

O anúncio do seminário ocorreu nesta terça-feira (27), dez dias após o 23º Fórum Empresarial do LIDE, no perfil oficial do LIDE Pará no Instagram (@lidepara). O evento é exclusivo para filiados e ocorrerá no escritório Xerfan Advocacia, localizado no bairro do Reduto, onde outras atividades do LIDE Pará já ocorreram. O advogado Roberto Xerfan Junior é o vice-presidente da unidade do LIDE no Pará.

Conexões

Durante o Fórum Empresarial do LIDE, que reuniu empresários de todo o Brasil no Rio de Janeiro, Gustavo Freitas, CEO do LIDE Pará, ao fazer um balanço do evento, adiantou que retornaria a Belém "com agendas já marcadas." Ele e Ronaldo Maiorana Jr., presidente do LIDE Pará, participaram de toda a programação do Fórum, focada no desenvolvimento sustentável do Brasil.

Freitas ressaltou que a experiência no Rio de Janeiro e as reuniões subsequentes "visaram fechar novos eventos com estados interessados em conhecer o LIDE Pará e em fazer negócios com o empresariado paraense." Na ocasião, destacou a troca de experiências como valiosa, permitindo apresentar o trabalho realizado no Pará e convidar muitos a vivenciar o entusiasmo gerado pela COP 30.

O seminário em Belém reunirá 30 empresários de grande porte. Freitas informa que “os executivos do Banco BTG estão vindo diretamente do Rio de Janeiro para compartilhar suas análises sobre as projeções econômicas globais e os impactos e seus efeitos regionais”. Ele avalia que será “uma ótima oportunidade de insights a partir da perspectiva do cenário econômico e político da Amazônia e do Pará, e de negócios”.