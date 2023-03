LibVenture 2023 será lançado nesta sexta-feira (23)

O Grupo Liberal, em parceria com a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação (Açaí Valley) e o Dia Mundial da Criatividade Brasil, lança, na noite desta sexta-feira, 23, na sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém, o LibVenture 2023, programa que tem como objetivo dar espaço para o desenvolvimento de novas ideias de negócio, com foco na proposição de produtos, processos e serviços inovadores. Na ocasião, também ocorre a primeira LVmeet do projeto, com direito a happy hour e bate-papo com a assessora do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais, Thais Haber, que falará sobre a importância das empresas e indústrias inovarem sempre.

Thais Haber

De acordo com o head de inovação do Grupo Liberal, Heleno Beckmann, o LibVenture, neste ano, tem como objetivo apoiar o fomento, criação e desenvolvimento de startups e ideias inovadoras, utilizando, para isso, a força do próprio grupo, com mais de 70 anos de história. “A ideia é usar a expertise do Grupo Liberal para que esses negócios cresçam e a gente consiga potencializar ideias inovadoras que saiam de Belém e da Amazônia”, frisou.

Nesta sexta-feira, 23, ocorre o lançamento do projeto. Para este evento, estão sendo aceitas inscrições por meio de formulário online. Na ocasião, os interessados poderão participar do primeiro LVmeet desta edição, que consiste em um encontro de networking e troca de conhecimentos sobre temas de interesse para o desenvolvimento e a gestão de negócios na Amazônia. Neste caso, o bate-papo será com a assessora do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias Minerais, Thais Haber. Além disso, os inscritos também poderão conhecer melhor melhor como vai funcionar o LibVenture.

O LibVenture 2023 também já recebe inscrições para as equipes interessadas em participar da iniciativa, que vai envolver capacitações, mentorias, participação em eventos e colaboração de especialistas e empreendedores, que terão acesso às startups e farão suas contribuições presencialmente ou a distância. As inscrições podem ser feitas pelas startups através neste site, até o dia 17 de abril.

A jornada de acompanhamento das empresas selecionadas começa ainda em abril e segue até junho. A expectativa é de que pelo menos 15 participem do processo. No final desse período, três serão premiadas e até cinco poderão ser escolhidas para ser alocadas dentro do Grupo Liberal, contando com toda a estrutura a ser disponibilizada no espaço dedicado ao LibVenture.

Saiba como participar

A participação no LibVenture é gratuita e voluntária. Os interessados podem acessar este link para garantir a inscrição. Mais informações podem ser obtidas por meio do edital disponibilizado no site do projeto www.libventure.com.