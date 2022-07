Encontro discutiu estratégias para construção de marcas na Amazônia

O Grupo Liberal e a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação (Açaí Valley) realizaram na noite desta terça-feira, 5, a quinta edição do LVMeeting, um encontro de networking e troca de conhecimentos sobre temas de interesse para o desenvolvimento e a gestão de negócios na Amazônia. O tema da noite foi “Branding: Como preparar sua marca para o futuro”, que teve como facilitador Heleno Beckman, publicitário, estrategista digital e CEO da Agência Fluxo.

Leonardo Martyres, diretor executivo do LibVenture, responsável pela organização do encontro, avalia que a discussão sobre branding é de grande importância, especialmente porque os empreendimentos locais ainda carecem de maior visibilidade. Martyres considera, no entanto, que há um grande potencial a ser explorado pelos negócios locais se utilizando da região como um ativo. “A gente tem uma grande possibilidade de mudar esse jogo com tudo que está acontecendo na atualidade. A Amazônia está em muita evidência e, com isso, a gente consegue criar várias marcas anexadas à Amazônia, inclusive tendo a possibilidade de utilizar a sustentabilidade como marca”, analisa.

Pensar em estratégias para construção do branding e manter a relevância das marcas foram alguns dos aspectos tratados na palestra. Para Heleno Beckman, as marcas são tão antigas quanto a própria humanidade, no entanto a evolução desse conceito é mais recente, datando de meados do século XIX. Ao longo dos últimos 200 anos, os valores relacionados às marcas vêm se transformando, passando por ideias como propriedade, confiança, benefícios, valor simbólico, expansão, expressão e, mais recentemente, à noção de coletivo. Tudo isso vem acompanhado também de mudanças na perspectiva comunicacional, que antes era vista de forma mais centralizada e hoje é pensada em uma lógica distribuída.

Em relação à realidade amazônica, Beckman avalia que o grande desafio da região é a falta de disseminação e qualificação para o tema. “Ainda tem poucos profissionais trabalhando com branding na Amazônia. É isso que a gente quer: começar a formar pessoas que sejam mais especialistas em marca, que tenham todas as características e ferramentas necessárias para fazer a gestão correta de uma marca”, pontua.

Nesse sentido, a divulgação de temas relevantes para a inovação e a gestão dos negócios na região faz parte dos objetivos do LVMeeting, que já traz impactos efetivos para o mercado local. Diego Paes, gestor de comunicação e marketing do Sicredi, aponta um desses benefícios. “Todos os temas tratados nesses encontros contribuem para o aperfeiçoamento técnico do pessoal. Isso tem se refletido no nosso trabalho. Por exemplo, o primeiro encontro que viemos tratou de metodologias ágeis na gestão de projetos e nós saímos daqui com uma campanha pronta como resultado do workshop”, afirma.

O LVMeeting ocorre quinzenalmente, sempre às terças-feiras, na sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana. A próxima edição está agendada para o dia 19 de julho e deve abordar o tema ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa) e Sustentabilidade.