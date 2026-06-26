LibTalks Amazônia começa em Macapá e destaca processamento do cariru em complemento proteico

O LibTalks Amazônia debate na capital amapaense, Macapá, os novos negócios pautados pela bioeconomia, inovação e pelo empreendedorismo sustentável. Os convidados, desta noite de sexta-feira (26), são a nutricionista, Antônia Bezerra, da Amazon Bio Protein; o administrador Maurício Sànto, do Hub de Inovação Amazoom; e o engenheiro de produção indígena, Michael Carvalho. A mediação do programa, em formato de talk show, é da jornalista Layse Santos.

Com transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube, o Lib Talks acontece no Auditório da Faculdade Estácio, no bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. A jornalista Layse Santos iniciou o talk show apresentando os convidados e as estratégias utilizadas por eles para tocar empreendimentos sustentáveis.

Aos 78 anos de idade, Antônia Bezerra contou que quando iniciou o empreendimento dela, a Amazon Bioprotein, queria desenvolver suplementos naturais, sem aditivos químicos e agrotóxicos, e ela descobriu no cariru, a planta popular da região, um complemento alimentar de alta proteína.

Antônia explicou que a Amazon Protein estudou a planta por mais um ano, fez pesquisas e testes, até chegar no produto atual. "O caruru é desidratado e processado para criar um produto 100% vegetal e sustentável, vendido em pó ou cápsulas. Queria colocar no mercado um produto natural e consegui. Temos uma equipe coesa e muito boa, com dois doutores, e eles conduziram os estudos e as análises do nosso trabalho até chegar no produto natural", contou Antônia.

Ela contou que estuda nutrição e foi incentivada por um professor da Estácio, que apresentou o universo de produtos naturais e startups. Eu pensei 'quero isso para a minha vida', e junto com a minha neta a gente chegou ao complemento proteico que tem grande valor para o mercado".

"Estamos trabalhando para transformar a Amazon Bioprotein para ser forte e poderosa dentro do Amapá. Somos uma equipe e cada um de nós tem uma atuação específica. Sou a Ceo e hoje estamos com todos os equipamentos necessários para nos lançar no mercado.