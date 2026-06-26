Conselho da Mulher Empresária realiza nova edição do 'Almoço com Elas' com palestra sobre finanças
Durante o evento, o CME também lançou uma turma exclusiva do Empretec, programa de formação de empreendedores desenvolvido pela ONU
Mais uma edição do evento "Almoço com Elas", promovido pelo Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME/ACP), foi realizado nesta sexta-feira (26). O encontro foi em um shopping center localizado no bairro da Batista Campos, em Belém. A palestra contou com o tema "Gestão de Caixa e Lucro Baseada em Evidências: o fim do 'Eu Acho'", ministrada por Bruno Cardoso, auditor do TCE/PA e especialista em gestão financeira e empresarial, que abordou o uso de dados para decisões seguras nos negócios.
"O CME está avançando com suas ações e consolidando parcerias estratégicas para fortalecer o ambiente de negócios liderado por mulheres em nossa região", afirma Poliana Bentes, presidente do CME. Segundo ela, as novas iniciativas buscam oferecer ferramentas práticas e suporte contínuo para o crescimento sustentável das empresas associadas.
Formação de empreendedores
Durante o evento, o Conselho lançou oficialmente uma turma exclusiva do Empretec, programa de formação de empreendedores desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil pelo Sebrae, com uma edição voltada ao público feminino prevista para a segunda quinzena de julho. A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre o CME e o Sebrae. O Empretec é o principal programa de capacitação empreendedora da ONU, utilizando uma metodologia vivencial para desenvolver comportamentos essenciais como persistência, planejamento e tomada de decisões.
Clube de benefícios
Outra novidade apresentada foi o CME Club, um clube de benefícios estruturado para gerar vantagens comerciais diretas às integrantes do conselho. O programa de vantagens estreia com a adesão de 26 empresas parceiras de diversos segmentos, que concederão descontos e condições especiais de contratação. Um dos convênios firmados para o lançamento do clube é com a empresa Empreenda+, representada por Luciana Cativo Lima, que garantirá às associadas adimplentes do CME o desconto de 10% em serviços de consultoria empresarial.
A agenda de eventos do conselho para o próximo mês também contará com o "CME Wellness Day", marcado para o dia 4 de julho. O projeto é voltado para o bem-estar e a integração das participantes, complementando as ações de desenvolvimento profissional promovidas pela entidade.
O “Almoço com Elas” é realizado com patrocínio e aporte de recursos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sendo um espaço para networking e debate sobre gestão. As interessadas em participar das atividades e obter informações sobre a turma do Empretec ou os benefícios do CME Club podem entrar em contato com a organização do conselho.
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