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Economia

Conselho da Mulher Empresária realiza nova edição do 'Almoço com Elas' com palestra sobre finanças

Durante o evento, o CME também lançou uma turma exclusiva do Empretec, programa de formação de empreendedores desenvolvido pela ONU

O Liberal
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Encontro reuniu representantes de diversos setores (Foto: Divu)

Mais uma edição do evento "Almoço com Elas", promovido pelo Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará (CME/ACP), foi realizado nesta sexta-feira (26). O encontro foi em um shopping center localizado no bairro da Batista Campos, em Belém. A palestra contou com o tema "Gestão de Caixa e Lucro Baseada em Evidências: o fim do 'Eu Acho'", ministrada por Bruno Cardoso, auditor do TCE/PA e especialista em gestão financeira e empresarial, que abordou o uso de dados para decisões seguras nos negócios.

"O CME está avançando com suas ações e consolidando parcerias estratégicas para fortalecer o ambiente de negócios liderado por mulheres em nossa região", afirma Poliana Bentes, presidente do CME. Segundo ela, as novas iniciativas buscam oferecer ferramentas práticas e suporte contínuo para o crescimento sustentável das empresas associadas.

Formação de empreendedores

Durante o evento, o Conselho lançou oficialmente uma turma exclusiva do Empretec, programa de formação de empreendedores desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicado no Brasil pelo Sebrae, com uma edição voltada ao público feminino prevista para a segunda quinzena de julho. A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre o CME e o Sebrae. O Empretec é o principal programa de capacitação empreendedora da ONU, utilizando uma metodologia vivencial para desenvolver comportamentos essenciais como persistência, planejamento e tomada de decisões.

Clube de benefícios

Outra novidade apresentada foi o CME Club, um clube de benefícios estruturado para gerar vantagens comerciais diretas às integrantes do conselho. O programa de vantagens estreia com a adesão de 26 empresas parceiras de diversos segmentos, que concederão descontos e condições especiais de contratação. Um dos convênios firmados para o lançamento do clube é com a empresa Empreenda+, representada por Luciana Cativo Lima, que garantirá às associadas adimplentes do CME o desconto de 10% em serviços de consultoria empresarial.

A agenda de eventos do conselho para o próximo mês também contará com o "CME Wellness Day", marcado para o dia 4 de julho. O projeto é voltado para o bem-estar e a integração das participantes, complementando as ações de desenvolvimento profissional promovidas pela entidade.

O “Almoço com Elas” é realizado com patrocínio e aporte de recursos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sendo um espaço para networking e debate sobre gestão. As interessadas em participar das atividades e obter informações sobre a turma do Empretec ou os benefícios do CME Club podem entrar em contato com a organização do conselho.

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