LibTalks Amazônia destaca em Macapá a criação de materiais sustentáveis para construção civil

O Libtalks Amazônia, desta sexta-feira (26), em Macapá (AP), também destacou a atuação profissional do engenheiro de produção indígena, Michael Carvalho. Ele apresentou um trabalho inovador: a primeira argamassa polimérica sustentável. O produto utiliza sedimentos do rio Amazonas e rejeitos de mineração em sua composição. Além de diminuir os custos de obras na construção civil, também contribuiu para a preservação do meio ambiente.

Michael contou que começou a estudar novos materiais para baratear os custos de materiais convencionais poluentes. Em vez de usar matérias-primas tradicionais, que acabam encarecendo as obras, a empresa usa lodo e sedimentos amazônicos.

Ele explicou que é a partir da lama que eles fabricam a argamassa, uma mistura usada para assentar tijolos e revestir paredes, e outros compostos. Atualmente, a startup está treinando moradores de uma comunidade sobre o manejo natural para a captura dos resíduos.

"Hoje a gente trabalha numa Apa (Área de Proteção Ambiental) levando o manejo natural do material para que a comunidade possa ela mesma obter os resíduos e a gente comprar deles. O método é simples, colocamos caixas na beira do rio e o próprio movimento do rio joga a lama, por gravidade para dentro das caixas, em alguns dias, a gente coleta a caixa e tem o material”, explicou o engenheiro.

Sobre o futuro, Michael disparou: “A gente tem um projeto ousado, queremos ser a maior referência dentro da Amazônia no segmento de materiais alternativos e sustentáveis, e a partir daí, que novos negócios ganhem projeção”.

O setor da construção civil é um dos que mais gera impactos ambientais negativos, esgotando recursos naturais desde a confecção dos materiais até a edificação da obra e seu desenvolvimento. A atuação de startups como a criada por Michael Carvalho contribuem para a redução dos impactos ambientais causados pelo setor convencional, e se tornam necessárias novas soluções e técnicas construtivas que criem uma relação de sustentabilidade com o meio ambiente e que seja economicamente viável.