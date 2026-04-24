Libtalks Amazônia Acre foca no protagonismo local para soluções ambientais

Os novos negócios dentro da lógica da economia limpa também pautaram a edição do Libtalks Amazônia, em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (24). Especialista em inovação com mais de duas décadas de atuação no desenvolvimento de ecossistemas empreendedores e territoriais, o analista do Sebrae Acre, Jorge Freitas, falou sobre a criação de soluções centradas no ser humano, bioeconomia e transformação digital.

Geógrafo licenciado, Jorge aproveitou as falas da convidada Ita Culqui, que elogiou o conhecimento adquirido com as mentorias promovidas pelo Sebrae Acre, para destacar que o Sebrae tem trabalhado com o conceito de "PIT Invertido". Jorge explicou que trata-se de um termo técnico específico que busca o desenvolvimento local concentrado em inverter a lógica de planejamento top-down (de cima para baixo), focando no protagonismo local.

Na prática, explicou o analista do Sebrae, é fazer com que o planejamento comece pelas necessidades das comunidades locais e empreendedores (o "território"), em vez de ser imposto pelo nível central. Já Fernanda Onofre, nos vídeos enviados ao evento, falou sobre a importância de se conhecer os recursos naturais da região amazônica para valorizá-los, com ideias inovadoras. Engenheira civil e fundadora da startup Wood Lab, Fernanda enfatizou que a Wood Lab busca transformar a ciência aplicada em soluções reais para a bioeconomia.