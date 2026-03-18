Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Leilão para reforçar segurança do sistema elétrico contrata 18.977 MW.ano de potência

Estudos apontam necessidade crescente de contratação de potência para garantir o atendimento à carga e a segurança do sistema elétrico nos próximos anos, sob risco de apagão

Estadão Conteúdo

O governo contratou 18.977,158 megawatts por ano (MW.ano) em disponibilidade de potência proveniente de usinas termelétricas existentes e novas, bem como de usinas hidrelétricas, no leilão de reserva de capacidade (LRCap), realizado nesta quarta-feira, 18. O preço médio foi calculado em R$ 2,334 milhões por MW.ano, resultando em deságio médio de 5,52%.

Realizado pelo Ministério de Minas e Energia, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o leilão de reserva de capacidade era muito aguardado pelo mercado, tendo em vista que um certame similar estava inicialmente previsto para ter sido feito em junho de 2025, mas foi cancelado em meio a uma onda de judicializações a respeito dos critérios estabelecidos para a disputa.

Estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontam necessidade crescente de contratação de potência para garantir o atendimento à carga e a segurança do sistema elétrico nos próximos anos, sob risco cada vez maior de um potencial apagão.

Por conta disso, o Tribunal de Contas da União (TCU), mesmo identificando "fragilidades metodológicas" na definição dos preços-teto do leilão, evitou tomar medida que pudesse provocar adiamento do certame. Segundo ministro-relator Jorge de Oliveira, "embora existam fragilidades e potenciais ineficiências na modelagem da competição", o risco de desabastecimento de potência tornam desaconselhável a adoção de quaisquer medidas".

De outro, geradoras estão há anos no aguardo do leilão para conseguir novos contratos para ativos existentes - notadamente termelétricas a gás natural e óleo diesel - ou para tirar do papel antigos projetos de expansão hidrelétrica ou de construção de novas térmicas a gás.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ENERGIA/LEILÃO/CAPACIDADE/RESERVA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Energia Elétrica

Leilão para reforçar segurança do sistema elétrico contrata 18.977 MW.ano de potência

Estudos apontam necessidade crescente de contratação de potência para garantir o atendimento à carga e a segurança do sistema elétrico nos próximos anos, sob risco de apagão

18.03.26 17h07

Preparação

'Integra Saúde' reúne simulações, serviços gratuitos e debate sobre inovação em Belém

Evento do Senac Pará aposta em atividades práticas e integração com o mercado para capacitar alunos e atender a comunidade

18.03.26 16h42

avaliação

Marinho: é preciso avaliar se algum setor precisaria de ajuda do Estado com fim da 6x1

Para ele, os impactos positivos da diminuição de jornada também existem e aumentarão a qualidade do ambiente de trabalho e melhorar a produtividade

18.03.26 15h57

Crédito

Crédito do BNDES no Pará mais que dobra desde 2023 e alcança R$ 16,9 bilhões

Alta de 154% em relação à gestão anterior impulsiona infraestrutura, pequenos negócios e inovação; desembolsos também crescem e chegam a R$ 11 bilhões no período

18.03.26 15h42

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

proposta

Veículos com mais de 10 anos podem ter IPVA zerado; entenda

Proposta na Câmara dos Deputados prevê retirada do tributo anual para proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação

11.03.26 16h17

Imposto

IPVA Pará: Prazo para desconto de até 15% encerra dia 16; saiba mais

Proprietários de veículos com placas finais 73 a 93 têm chance de economizar ao quitar imposto na Sefa

13.03.26 20h44

IMPACTOS NAS PRATELEIRAS

Guerra no Oriente Médio ameaça preço dos alimentos em Belém e preocupa consumidores

Dieese aponta que a alta do petróleo e dos combustíveis, impulsionada pela escalada do conflito entre Irã e EUA, pode pressionar fretes e elevar o custo da produção e distribuição de alimentos no Brasil, com possíveis reflexos nos supermercados de Belém nos próximos meses

13.03.26 6h40

ECONOMIA

Imposto de Renda 2026: confira como baixar o programa para declaração

Veja quem deve declarar o Imposto de Renda 2026, os prazos definidos pela Receita Federal e como baixar o programa para envio da declaração

17.03.26 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda