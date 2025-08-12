Leilão de veículos apreendidos em Belém: saiba como participar da 5ª edição on-line em agosto

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realiza nos dias 15 e 16 de agosto a 5ª edição do leilão de veículos apreendidos. O evento será 100% on-line, com início às 9h, no site oficial da organizadora: www.vipleiloes.com.br.

Mais de 450 veículos — entre carros e motos fabricados entre 1993 e 2023 — estarão disponíveis para lances, com opções que vão desde modelos conservados até sucatas. Todos os veículos foram removidos ou apreendidos e permanecem há mais de 60 dias no Pátio de Retenção da Segbel, sem que os proprietários os tenham retirado.

Como funciona o leilão de veículos de Belém?

Os interessados podem visitar os veículos nos dias 13 e 14 de agosto, das 9h às 16h, no pátio da empresa responsável pelo armazenamento, localizado na rodovia Alça Viária, Km 1, nº 888, bairro São João, em Marituba. É necessário apresentar documento oficial com foto para acesso.

O leilão será realizado totalmente on-line. Para participar, o interessado deve fazer cadastro prévio no site www.vipleiloes.com.br, onde poderá conferir os detalhes e o valor inicial de cada veículo.

Quem pode participar do leilão?

O leilão é aberto a qualquer pessoa interessada em adquirir veículos com preços abaixo do mercado, desde que respeitadas as regras previstas pela legislação federal. A compra de sucatas é restrita a empresas autorizadas para reciclagem e reaproveitamento de peças.

Por que a Prefeitura de Belém realiza o leilão de veículos?

Além de facilitar a regularização e liberação de espaço nos pátios públicos, o leilão ajuda a reduzir o acúmulo de veículos apreendidos, beneficiando o trânsito e a segurança da cidade.

Informações e contato

Para mais informações sobre o leilão, participação, cadastro e regulamento, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 3777-5942.