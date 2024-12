Leilão da PRF nesta quarta-feira (18) tem lances a partir de R$ 30

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PA) realiza nesta quarta-feira (18/12), às 9h, o leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, há mais de 60 dias nos pátios das unidades operacionais da PRF.

Os interessados precisam ser maiores de 18 anos e possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Para participar basta acessar o site do leiloeiro (https://www.vipleiloes.com.br) no dia e horário marcado.

Entre as motos e carros disponíveis para este leilão, os valores variam com lances iniciais a partir de R$ 30,27 para a motocicleta Iros One 125, na cor preta, ano 2011/2012, por exemplo. Os veículos se encontram na Unidade Operacional da PRF, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense. Outros veículos podem superar os R$ 900 no lance inicial. É o caso do Fiesta Sedan Flex, ano 2007/2008, com o valor inicial de R$ 961,20.

Estão sendo leiloados, conforme o que está disponível no site do leiloeiro, automóveis e motocicletas para reaproveitamento de peças, ou seja, possuem a sucata aproveitável e o motor inservível.

VEJA MAIS

Próximos leilões

A PRF também divulgou na última segunda-feira (16/12), um edital de leilão com data de realização prevista para a primeira sexta-feira de janeiro (03/01), às 9h. Conforme a publicação, os veículos foram recolhidos nos pátios dos municípios de Castanhal-PA e Santa Maria do Pará-PA. A visitação acontece no pátio de Santa Maria do Pará, a 200 metros do Trevo de Santa Maria, no bairro de Barrolândia.