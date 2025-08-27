Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

O Liberal

No Pará, cinco imóveis vão a leilão pela Caixa Econômica Federal na próxima segunda-feira, 1º de setembro, com descontos acima de 40%. As opções incluem duas unidades em Tomé-Açu, uma em Dom Eliseu, no nordeste do estado, além de uma em Belém e outra em Ananindeua, na Região Metropolitana. Os preços variam entre R$ 64.571,15 e R$ 158.691,26. Ao todo, a Caixa vai ofertar mais de 500 imóveis espalhados pelo Brasil, entre casas, apartamentos, terrenos, lojas e galpões. O leilão ocorrerá exclusivamente online, às 10h (de Brasília).

A venda pública será na modalidade Licitação Aberta, por meio do site da Porto Leilões. Os imóveis podem ser acessados por meio deste link.

Para participar, é preciso realizar o cadastro gratuito na plataforma Porto Leilões e, em seguida, habilitar-se para o leilão. O pagamento, segundo o edital, deverá ser à vista (+ 5% da comissão do leiloeiro).

Leilão oferece terrenos em todo o país

Os imóveis contemplam quase todos os estados do Brasil: AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e SP, além do DF.

O terreno mais em conta fica localizado na cidade de Altos, no Piauí. Ele fica no bairro Boca de Barro, tem 200 m² e está com lance a partir de R$ 22 mil (com 42% de desconto).Já o imóvel mais caro é uma casa dentro de um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, de R$ 1,06 milhão (com 36% de desconto). Ela tem 210 m² de área privativa, quatro quartos e cinco banheiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

leilão pela Caixa Econômica Federal

imóveis em oferta no Pará

Licitação Aberta

Porto Leilões

leilão

caixa econômica federal
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

mercado externo

Abimapi: 75% dos embarques de panetones do Brasil aos EUA estão sob risco do tarifaço

Brasil é o segundo maior fornecedor de panetones para os Estados Unidos

27.08.25 8h08

EXCLUSIVO

Clima influencia preço do tomate, que acumula alta de mais de 30% no ano em Belém

Clima instável e custos de produção explicam variações no valor do alimento, segundo o Dieese/PA; Ceasa aponta estabilidade e nega influência do Sul.

27.08.25 8h00

ITENS DE LIMPEZA CAROS

Limpar a casa ficou mais caro: Produtos de limpeza acumulam alta de até 15% em Belém

Preços sobem em julho, no acumulado do ano e em 12 meses; consumidores mudam hábitos e recorrem a marcas mais baratas para economizar.

27.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

Preço do açaí

Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados

19.08.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda