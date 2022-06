Justiça do Trabalho realiza Semana de Responsabilidade Socioambiental a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (6), a Justiça do Trabalho no Pará e Amapá realiza, por meio da Comissão Permanente de Gestão Ambiental, a 3ª Semana de Responsabilidade Socioambiental, com palestras, painéis e oficinas de conscientização voltadas para o alcance de conhecimentos e atitudes inovadoras acerca da temática.

Nesta edição, o tema do evento será "Que mundo eu sou, dentro do mundo em que eu habito?". Realizadas de forma híbrida, as atividades seguem até a próxima sexta-feira (10).

O início da programação será às 9h do dia 6, por meio da plataforma do Youtube do TRT8, com assinatura de uma carta de intenção para um futuro Termo de Cooperação Técnica (TCT), em conjunto com demais instituições. Segundo a Justiça do Trabalho, o objetivo é unir esforços e estratégias de órgãos no sentido de promover ações de sustentabilidade. A abertura do evento será conduzida pela vice-presidente do Tribunal, desembargadora Maria Valquiria Norat Coelho.

"A política de sustentabilidade do TRT-8 visa promover conscientização sobre a questão ambiental do planeta e sobre a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Entendemos que as práticas de sustentabilidade podem ter grande impacto na qualidade de vida individual e coletiva, já que que contribuem para diminuição do consumo, para o destino adequado dos resíduos e para práticas socialmente responsáveis", declarou a chefe da seção de sustentabilidade do TRT-8, Luísa Leão.

A programação também contará com a oferta de emissão de documentos, aplicação de vacinas, orientações jurídicas, entre outros.

"A 3ª Semana de Responsabilidade Socioambiental vai marcar a retomada de parcerias com diversos órgãos da administração pública, que tem o potencial de ampliar o alcance e efetividade de nossas ações", finaliza Luísa Leão, do TRT-8.