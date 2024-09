Jucepa implementa IA para modernizar análise de contratos mercantis no Pará

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) dá passo em sua modernização neste segundo semestre com a implantação inicial de um programa de inteligência artificial (IA) dedicado à análise de contratos mercantis. A principal finalidade dessa iniciativa é tornar os processos internos mais eficientes, utilizando a tecnologia para identificar possíveis erros, comparar informações e realizar verificações detalhadas. Com isso, espera-se não apenas aumentar a eficiência dos resultados, mas também reduzir significativamente o tempo necessário para as análises. Além disso, a implementação da IA visa a otimização do sistema Regin, responsável por integrar os diversos órgãos públicos envolvidos no registro de empresas.

Na fase inicial do projeto, profissionais do Registro Mercantil estão sendo treinados para operar a nova tecnologia, alimentando o sistema com dados sobre as peculiaridades das Juntas Comerciais e do contexto específico do Pará. A plataforma demonstra alta eficiência na validação de contratos mercantis, processando um grande volume de informações e realizando cruzamentos de dados inteligentes. Isso permite a detecção e validação automática de diversos tipos de contratos, sempre consoante as regras específicas em vigor. O sistema também é atualizado continuamente consoante a legislação vigente, assegurando que as análises sejam juridicamente válidas.

Sistema começa com emissão de documentos para pessoas jurídicas

De acordo com Gil Lean, gerente de registro mercantil da Jucepa, o sistema está sendo aplicado inicialmente nos processos de constituição, que incluem a emissão de documentos para pessoas jurídicas. Ele explica que, quando as informações de um mesmo usuário estão sincronizadas, é possível automatizar a inclusão de diversos documentos, como certidões, CNPJ e identidade estadual, o que agiliza o processo com a ajuda da IA.

O presidente da Jucepa, Filipe Meireles, destaca que, à medida que a IA for expandida e a implementação concluída, o sistema estará disponível também para empresários e contadores. “O que vai ajudar na diminuição do número de retornos de exigências, redução na entrada de processos com exigências, pelo apontamento antecipado da IA e o tempo dos analistas, com a melhor assertividade e verificação na entrada. Teremos redução gradativa no tempo de análise dos processos”, afirma Meireles.