Jucepa celebra 145 anos e promove II Seminário de Integração do Registro Mercantil

Teve início nesta segunda-feira (22), no auditório da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), o seminário “Integração do Registro Mercantil – Jucepa Digital Fomentando Melhorias do Ambiente de Negócios”.

Além de demonstrar as novidades e inovações que vão permitir uma nova dinâmica para o registro e legalização de empresas, a intenção do evento é de que coordenadores e relatores de processos da sede e das unidades regionais da Junta tenham a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e realizar troca de experiências, discutindo os temas mais atuais do registro empresarial, também, sanar dúvidas, através de palestras com os técnicos da casa. O evento segue até a próxima quarta-feira (24), de 8h às 17h.

Estiveram presentes na abertura do evento, a presidente da Jucepa, Cilene Sabino; o vice, Vilson Schuber; a secretária-geral, Maria de Fátima Vasconcelos; o diretor do Departamento de Registro Mercantil, Afonso Almeida; o assessor regional, Ricardo Lima; o procurador da Jucepa, Breno Lobato; o diretor de Projetos, Aiuá Reis.

Bem ajustado ao público a que se destina, o seminário tem uma vasta programação de atividades, começando com um bate-papo com os procuradores da Jucepa, Breno Lobato Fabrício Vasconcelos, José Cerezoli, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Registro Empresarial (IBREMP) e Amanda Mesquita, coordenadora geral de Normas do DREI, sobre as dúvidas e orientações com relação as novidades normativas do registro de empresas e estudo de casos de exigências na Jucepa.

De acordo com a presidente da autarquia, Cilene Sabino, esta é mais uma ação focada no fomento ao empreendedorismo e ao crescimento da economia paraense, além informar sobre as ações de desburocratização e simplificação dos registros empresariais, que tem sido realizada através da implantação do Processo 100% Digital.

“A Junta vive um novo momento, o que sem dúvidas é um marco para todos os envolvidos na cadeia do desenvolvimento econômico do Estado. Gostaria de parabenizar a toda equipe, pois, sabemos do trabalho excepcional que vem sendo conduzido para tornar a Junta Digital uma realidade. Buscamos a cada dia fazer com que o sistema avance e que isso traga retorno, sob o ponto de vista de atrair mais empresas, novos investimentos e tornar fácil para os nossos usuários o processo de registrar uma empresa”, afirmou Cilene Sabino, titular da Jucepa.

Na ocasião, os servidores também debatem sobre os principais aspectos na análise de cooperativas, projetos e suporte: assinaturas avançadas, balcão único, radar empresarial, projetos administrativo eletrônico e outros assuntos.

145 anos

A celebração dos 145 anos da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) será realizada nesta segunda-feira (22), no salão nobre da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA), em Belém. Na ocasião, os servidores Jorge Silva dos Santos e Sônia Maria Cavalcante serão homenageados pelos 30 anos de serviço público prestado e haverá a outorga das comendas do Mérito do Registro do Comércio 2021.

A Jucepa completa 145 anos e, nesses últimos anos, tem investido em mudanças tecnológicas, aperfeiçoando o seu sistema para melhor atender aos seus usuários. Entre essas melhoras, estão o processo 100% Digital, implantado em fevereiro de 2020, que simplificou as etapas de registro de empresas, oferecendo muito mais acessibilidade, comodidade, agilidade e segurança jurídica aos empresários de todo o Estado, do Brasil e estrangeiros que desejam investir no Pará.

O trabalho da Junta Comercial foi nacionalmente reconhecido quando o Pará foi destaque na abertura de empresas, segundo o relatório Doing Business Subnacional Brasil 2021, divulgado no dia 15 de junho de 2021, pelo Ministério da Economia. Foi a primeira vez que o estudo produzido pelo Banco Mundial analisou o ambiente de negócios dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Os dados positivos são reflexos da gestão estadual, que resgata a credibilidade do empreendedor.