Jovem armado invade escola e mata aluna cadeirante na Bahia

Um jovem portando arma de fogo e facão invadiu a Escola Municipal Eurides Sant'anna, na manhã desta segunda-feira (26), e atacou estudantes na cidade de Barreiras, interior da Bahia. Uma aluna cadeirante, identificada como Jeane da Silva Brito, de 20 anos, foi atingida pelos disparos e morreu, conforme informações do G1 e do Diário do Nordeste.

Agentes da Polícia Militar trocaram tiros com o suspeito, que foi baleado. Ainda no local, ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, encaminhado para o Hospital Geral do Oeste. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Segundo o jornal Correio, o atirador, que usava roupas na cor preta, entrou na instituição de ensino, gerida pela prefeitura do município em parceria com a Polícia Militar, por volta das 7h20. Em seguida, começou a disparar diversas vezes.

Conforme a TV Oeste, o atirador era matriculado no colégio, mas não estava frequentando as aulas.

"Um elemento não identificado, trajando preto, usando óculos escuro, impossível identificá-lo, ele entrou armado peitando todo mundo. Ele deu dois tiros e cortou uma cadeirante de facão. Quando a Polícia chegou, ele enfrentou a Polícia e aí foi alvejado", disse a polícia.

Ainda conforme o profissional, a suspeita é que a estudante era o alvo do agressor.